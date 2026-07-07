Beiersdorf Aktie steigt auf 78,06€ - 07.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Beiersdorf Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,25 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Beiersdorf Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,25 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 78,06€, mit einem Plus von +3,25 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Beiersdorf ist ein Konsumgüterkonzern für Hautpflege und Wundversorgung. Kernmarken: Nivea, Eucerin, La Prairie, Hansaplast. Starke Position im globalen Hautpflegemarkt, besonders in Europa. Wichtige Konkurrenten: L’Oréal, Unilever, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. USP: hohe Markenbekanntheit, dermatologische Kompetenz, breite Preisspanne von Massen- bis Luxuspflege.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Beiersdorf einen Gewinn von +0,09 % verbuchen.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,40 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,70 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Beiersdorf eine negative Entwicklung von -19,16 % erlebt.

Während Beiersdorf heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,68 %. Damit gehört Beiersdorf heute zu den auffälligeren Werten.

Beiersdorf Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,40 % 1 Monat +8,70 % 3 Monate +0,09 % 1 Jahr -29,93 %

Informationen zur Beiersdorf Aktie

Stand: 07.07.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 243 Mio. Beiersdorf Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,00 Mrd.EUR € wert.

Beiersdorf baute seine Position im Vormonat leicht aus. Nun steht die Bewertung im Juli an.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Henkel VZ, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,49 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +1,10 %. Procter & Gamble notiert im Plus, mit +0,87 %. L'Oreal legt um +2,43 % zu Unilever notiert im Plus, mit +2,69 %.

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Ob die Beiersdorf Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beiersdorf Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.