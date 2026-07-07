Börsen Update
Börsen Update Europa - 07.07. - MDAX schwach -1,13 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.632,32 PKT und fällt um -0,68 %.
Top-Werte: Beiersdorf +3,25 %, Fresenius Medical Care +2,46 %, SAP +2,41 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -6,12 %, Siemens Energy -4,84 %, Siemens -3,42 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:37) bei 33.003,82 PKT und fällt um -1,13 %.
Top-Werte: Porsche AG +2,23 %, IONOS Group +1,95 %, HENSOLDT +1,56 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -10,37 %, Jenoptik -8,82 %, SILTRONIC AG -8,43 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:37) bei 3.874,20 PKT und fällt um -0,83 %.
Top-Werte: SAP +2,41 %, IONOS Group +1,95 %, ATOSS Software +1,66 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -10,37 %, Jenoptik -8,82 %, SILTRONIC AG -8,43 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.360,43 PKT und fällt um -0,56 %.
Top-Werte: Prosus Registered (N) +2,95 %, Wolters Kluwer +2,88 %, L'Oreal +2,64 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -6,12 %, Siemens Energy -4,84 %, Iberdrola -4,46 %
Der ATX bewegt sich bei 6.516,83 PKT und fällt um -0,81 %.
Top-Werte: Oesterreichische Post +0,71 %, Verbund Akt.(A) +0,58 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,42 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -9,29 %, PORR -2,60 %, voestalpine -1,61 %
Der SMI steht bei 14.394,56 PKT und gewinnt bisher +0,39 %.
Top-Werte: Givaudan +1,92 %, Kuehne + Nagel International +1,90 %, CIE Financiere Richemont +1,79 %
Flop-Werte: ABB -2,45 %, Amrize -1,97 %, UBS Group -0,64 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.481,09 PKT und fällt um -0,24 %.
Top-Werte: Pernod Ricard +5,38 %, Carrefour +2,69 %, L'Oreal +2,64 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -4,70 %, LEGRAND -3,20 %, Schneider Electric -3,20 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.229,95 PKT und verliert bisher -0,11 %.
Top-Werte: Essity Registered (B) +1,54 %, AstraZeneca +1,10 %, Tele2 (B) +1,10 %
Flop-Werte: ABB -2,45 %, Sandvik -2,12 %, Alfa Laval -1,47 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 6.415,00 PKT und steigt um +0,39 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +1,18 %, Jumbo +0,47 %, Coca-Cola HBC +0,42 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,62 %, Viohalco -1,56 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,23 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.