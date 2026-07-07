Börsen Update Europa - 07.07. - MDAX schwach -1,13 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:37) bei 33.003,82 PKT und fällt um -1,13 %. Top-Werte: Porsche AG +2,23 %, IONOS Group +1,95 %, HENSOLDT +1,56 % Flop-Werte: SUESS MicroTec -10,37 %, Jenoptik -8,82 %, SILTRONIC AG -8,43 %

Der DAX bewegt sich bei 25.632,32 PKT und fällt um -0,68 %. Top-Werte: Beiersdorf +3,25 %, Fresenius Medical Care +2,46 %, SAP +2,41 % Flop-Werte: Infineon Technologies -6,12 %, Siemens Energy -4,84 %, Siemens -3,42 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:37) bei 3.874,20 PKT und fällt um -0,83 %.

Top-Werte: SAP +2,41 %, IONOS Group +1,95 %, ATOSS Software +1,66 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -10,37 %, Jenoptik -8,82 %, SILTRONIC AG -8,43 %

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Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.360,43 PKT und fällt um -0,56 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +2,95 %, Wolters Kluwer +2,88 %, L'Oreal +2,64 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -6,12 %, Siemens Energy -4,84 %, Iberdrola -4,46 %

Der ATX bewegt sich bei 6.516,83 PKT und fällt um -0,81 %.

Top-Werte: Oesterreichische Post +0,71 %, Verbund Akt.(A) +0,58 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,42 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -9,29 %, PORR -2,60 %, voestalpine -1,61 %

Der SMI steht bei 14.394,56 PKT und gewinnt bisher +0,39 %.

Top-Werte: Givaudan +1,92 %, Kuehne + Nagel International +1,90 %, CIE Financiere Richemont +1,79 %

Flop-Werte: ABB -2,45 %, Amrize -1,97 %, UBS Group -0,64 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.481,09 PKT und fällt um -0,24 %.

Top-Werte: Pernod Ricard +5,38 %, Carrefour +2,69 %, L'Oreal +2,64 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -4,70 %, LEGRAND -3,20 %, Schneider Electric -3,20 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.229,95 PKT und verliert bisher -0,11 %.

Top-Werte: Essity Registered (B) +1,54 %, AstraZeneca +1,10 %, Tele2 (B) +1,10 %

Flop-Werte: ABB -2,45 %, Sandvik -2,12 %, Alfa Laval -1,47 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 6.415,00 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +1,18 %, Jumbo +0,47 %, Coca-Cola HBC +0,42 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,62 %, Viohalco -1,56 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,23 %