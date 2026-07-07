Silber nach dem Crash: Warum jetzt plötzlich 130 US-Dollar möglich sein sollen

Der Auslöser war offenbar weniger ein Zusammenbruch der Nachfrage als das Ende einer spekulativen Übertreibung. Nick Cawley von Solomon Global spricht von einem "parabolischen Anstieg", der den Markt anfällig für heftige Abverkäufe gemacht habe. Kurzfristige Käufer seien nach dem ersten Schwächesignal wieder ausgestiegen. Genau das könnte den Markt nun aber auf eine stabilere Grundlage stellen.

Silber hat einen brutalen Absturz hinter sich. Seit dem Rekordhoch von Ende Januar ist der Preis um fast 50 Prozent gefallen. Zuletzt kostete das Edel- und Industriemetall rund 52 Euro je Unze, umgerechnet etwa 60 US-Dollar. Im Januar hatte Silber zeitweise noch 121,79 US-Dollar je Unze gekostet; der offizielle Schlusskurs lag damals bei 115,50 US-Dollar. Direkt danach folgte ein Einbruch von mehr als 30 Prozent an nur einem Tag – der größte seit fast einem halben Jahrhundert. Die Bewegung erinnerte weniger an einen klassischen Rohstoffmarkt als an den Handel mit einer Meme-Aktie.

Denn fundamental bleibt Silber gefragt. Das Metall wird nicht nur als Edelmetall gehandelt, sondern spielt eine wichtige Rolle in Elektronik, Solarenergie, Elektrofahrzeugen, Verteidigung, KI-Rechenzentren und weiteren industriellen Anwendungen. Jan Skoyles von GoldCore sieht deshalb eine wachsende Lücke zwischen dem Börsenpreis und der strategischen Bedeutung des Metalls. Die "Kernnachfrage nach Silber" bleibe intakt. Gleichzeitig werde "Papier-Silber" abverkauft, während der Zugang zu physischem Silber strategisch wichtiger werde.

Auch die Angebotsseite bleibt angespannt. Das Silver Institute erwartet für 2026 bereits das sechste Jahr in Folge ein Versorgungsdefizit, weil die Minenproduktion mit der Nachfrage nicht Schritt hält. Zu den Faktoren hinter dem vorangegangenen Preisschub zählten unter anderem Indiens Öffnung von Pensionsfonds für Gold und Silber, Sorgen über Exportbeschränkungen aus China sowie anhaltende strukturelle Defizite.

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Trotzdem mahnen Analysten zur Geduld. Höhere Zinsen und ein starker US-Dollar könnten Silber weiter belasten. Paul Mladjenovic, Autor von "Investing in Gold and Silver for Dummies", sieht den Bereich von 58 bis 62 US-Dollar je Unze jedoch als mögliche Bodenbildungszone. Aus seiner Sicht bietet das aktuelle Niveau eine Kaufgelegenheit. Er erwartet, dass Silber das Jahr bei etwa 80 US-Dollar beendet und im kommenden Jahr 110 bis 130 US-Dollar testet. Umgerechnet entspräche das grob 70 Euro bis zum Jahresende und rund 96 bis 114 Euro im nächsten Jahr. Für Anleger bleibt Silber damit ein hochvolatiler Rohstoff – aber einer, dessen industrielle Bedeutung nach dem Crash nicht verschwunden ist.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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