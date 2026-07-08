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    Der Sommer wird hässlich

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    In dieser Phase könnten Depots bluten: Tom Lee warnt vor Börsensturm

    Im Juli sieht Tom Lee noch Chancen. Danach nennt er vier Risiken, die S&P 500 und Nasdaq hart testen könnten – von SpaceX-Lock-ups bis zu hohen Margenschulden.

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    Der Sommer wird hässlich - In dieser Phase könnten Depots bluten: Tom Lee warnt vor Börsensturm
    Foto: John Angelillo - picture alliance / newscom

    Tom Lee bleibt für den Juli zwar konstruktiv, warnt aber vor einer deutlich schwierigeren Phase im weiteren Jahresverlauf. Der Managing Partner von Fundstrat sagte in einem CNBC-Interview, zwischen August und Oktober könne sich der Markt zeitweise wie ein Bärenmarkt anfühlen. "Ich glaube tatsächlich, dass es zwischen jetzt und Jahresende zu einer Phase kommen könnte, die sich wie ein Bärenmarkt anfühlt. Nicht im Juli, aber vielleicht zwischen August und Oktober", sagte Lee. Gemeint sind nicht zwingend neue Tiefs, aber ein Umfeld, das S&P 500 und Nasdaq spürbar unter Druck setzen könnte.

    Lee nennt vier mögliche Belastungsfaktoren. Erstens beobachten Anleger genau, wie sich die US-Notenbank unter Kevin Warsh geldpolitisch ausrichtet, vor allem beim Umgang mit Inflation. Zweitens sieht Lee das schrittweise Auslaufen der Verkaufssperren bei SpaceX als Gegenwind. Nach den erwarteten Zahlen für das zweite Quartal Ende Juli oder Anfang August sollen zunächst 20 Prozent der von Insidern und Mitarbeitern gehaltenen freigegebenen Aktien handelbar werden. Für einen Markt, der SpaceX nach dem Börsengang stark beachtet, könnte zusätzliches Angebot zur Belastungsprobe werden.

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    Drittens verweist Lee auf eine mögliche Verknappung bei Erdölprodukten. Viertens hält er die Margenschulden für hoch. "Ich glaube tatsächlich, dass es zu einer kumulativen Verknappung von Erdölprodukten kommen wird, das ist also ein Gegenwind. Und ich halte die Margenschulden für ziemlich hoch. Ich denke also, das sind die vier Faktoren, die sich auf eine Weise entwickeln könnten, die sich wie ein Bärenmarkt anfühlt", sagte er.

    Kurzfristig bleibt Lee dennoch bullish. Nach einem schwächeren Juni, in dem der S&P 500 um rund 1 Prozent und der Nasdaq Composite um etwa 3 Prozent nachgaben, erwartet er einen stärkeren Juli. Ein Grund sind die anstehenden Quartalszahlen, bei denen Lee erneut positive Überraschungen sieht. Zudem seien viele Fondsmanager hinter ihren Vergleichsindizes zurückgeblieben und könnten Rücksetzer nutzen, um Positionen aufzubauen. Lee hält deshalb an seinem langfristig positiven Bild fest und sieht den S&P 500 bis Ende 2026 oberhalb von 8.000 Punkten. Bei einem höheren Bewertungsmultiple seien sogar 8.400 bis 8.800 Punkte möglich. Am Dienstag schloss der Leitindex bei 7.503,85 Punkten.

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    Trotzdem wird der Sommer für Anleger nicht ruhiger. Neben den von Lee genannten Risiken lasten auch neue Sorgen um KI- und Chip-Aktien auf der Stimmung. In Korea rutschte der Kospi nach Verlusten bei Samsung in einen Bärenmarkt, während der iShares Semiconductor ETF in diesem Monat bereits fast 14 Prozent verloren hat. Lee rät zwar, Rücksetzer zu kaufen. Doch sein eigener Ausblick zeigt: Die nächste Rallye könnte erst durch eine schmerzhafte Stressphase führen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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