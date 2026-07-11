Nix SpaceX: Diese ETF-Raketen für deutsche Anleger schlugen im Q2 2026 alles!

An der Spitze steht der iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF. Der 5,4 Milliarden Euro schwere ETF legte im Quartal um 96,58 Prozent zu. Damit schlug er den Durchschnitt der Technologieaktienfonds von 38,06 Prozent deutlich. Auf Sicht eines Jahres beträgt das Plus sogar 195,45 Prozent.

Wer im zweiten Quartal 2026 auf den richtigen ETF gesetzt hat, brauchte starke Nerven – und konnte Renditen erzielen, die viele Einzelaktien in den Schatten stellen. Laut Morningstar führte ein Thema das ETF-Perfromance-Ranking für deutsche Anleger klar an: Halbleiter.

Knapp dahinter folgt der Global X AI Semiconductor & Quantum UCITS ETF mit 96,53 Prozent. Der Fonds ist erst seit November 2025 am Markt.

Auch die Plätze drei und vier zeigen, wie heiß der Chip-Trade lief. Der HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF gewann 93,73 Prozent. Der VanEck Semiconductor UCITS ETF kam auf 90,26 Prozent. Beide Fonds tragen laut Morningstar fünf Sterne und haben eine jährliche Kostenquote von 0,35 Prozent.

Doch nicht nur Chips liefen gut. Der KraneShares ICBCCS SSE Star Market 50 Index UCITS ETF erzielte eine Performance von 80,24 Prozent und war damit der beste China-A-Shares-Fonds im Ranking. Morningstar bewertet ihn allerdings negativ. Die Analysten erwarten, dass er langfristig nach Gebühren eher zu den schwächeren Fonds seiner Kategorie zählt.

Auffällig stark war auch Korea. Gleich fünf ETFs aus der Kategorie "Aktien Korea" schafften es in die Top Ten. Franklin FTSE Korea kam auf 79,95 Prozent, HSBC MSCI Korea Capped auf 74,77 Prozent, Xtrackers MSCI Korea auf 74,62 Prozent, Amundi MSCI Korea auf 74,56 Prozent und iShares MSCI Korea auf 74,53 Prozent. Der Durchschnitt der Kategorie lag bei 65,91 Prozent.

Morningstar erinnert jedoch daran, dass kurzfristige Quartalsrenditen Trends sichtbar machen können. Für Anleger zählen jedoch die langfristigen Ergebnisse über mehrere Marktzyklen. Genau deshalb ist dieses Ranking so brisant. Es zeigt, wo die Musik zuletzt spielte, aber nicht, wo sie als Nächstes spielen wird.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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