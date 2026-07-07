Polaris gibt den Abschluss einer Investitionsvereinbarung für die gemischte Entwicklung von drei Projekten in Mexiko bekannt

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 7. Juli 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) („Polaris“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 8. Juni 2026 einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung seiner drei Projekte im Bereich erneuerbare Energien erreicht hat, die im Rahmen des Programms für gemischte Entwicklung (das „gemischte Programm“) der mexikanischen Comisión Federal de Electricidad („CFE“) ausgewählt wurden.

Am 3. Juli 2026 unterzeichnete Polaris über seine mexikanische Projektstruktur die Vereinbarung über gemischte Investitionen (Contrato de Inversión Mixta oder „CIM“) mit dem Treuhänder Banca Mifel, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Mifel, der im Namen der CFE handelte.

Der CIM legt den vertraglichen 30-Jahres-Rahmen fest, der die gemeinsame Beteiligung von Polaris und der CFE an der Entwicklung, Finanzierung, dem Bau, dem Eigentum und dem Betrieb der drei ausgewählten Projekte regelt, einschließlich der entsprechenden Governance-, wirtschaftlichen und unternehmensrechtlichen Vereinbarungen. Der CIM enthält die wesentlichen Informationen und wirtschaftlichen Kennzahlen, die von der CFE im Auswahlverfahren für jedes der Projekte herangezogen wurden. Zu diesen Informationen gehören der Projektstandort, die Nennleistung, die Batteriekapazität, die geschätzten Investitionskosten („CAPEX“) sowie die Renditeerwartungen.

Die Projekte umfassen eine Solarstromerzeugungskapazität von ca. 250 MWdc sowie eine Batterie-Energiespeicherkapazität von 61,6 MW / 192,0 MWh, wie im Folgenden zusammengefasst:

Los Girasoles: Ein Photovoltaik-Projekt mit Batterie-Energiespeicher in Quintana Roo mit einer Erzeugungskapazität von 132,57 MWdc / 110 MWac und einer Speicherkapazität von 33 MW / 101,5 MWh. Die jährliche Stromerzeugung wird auf 249.239 MWh/Jahr geschätzt. Die kommerzielle Inbetriebnahme ist spätestens für den 28. November 2028 vorgesehen, bei geschätzten Investitionskosten (CAPEX) von 120 Millionen US-Dollar.

Solar Energía Tres Hermanos: Ein Photovoltaik-Projekt mit Batteriespeicher in Tlaxcala mit einer Erzeugungskapazität von 91,06 MWdc / 75 MWac und einer Speicherkapazität von 22,5 MW / 71,6 MWh. Die jährliche Stromerzeugung wird auf 198.485 MWh/Jahr geschätzt. Die kommerzielle Inbetriebnahme ist spätestens für den 1. Dezember 2028 vorgesehen, bei geschätzten Investitionskosten (CAPEX) von 78 Millionen US-Dollar.

Don Humberto: Ein Photovoltaik-Projekt mit Batterie-Energiespeicher in Sinaloa mit einer Erzeugungskapazität von 25,3 MWdc / 19,2 MWac und einer Speicherkapazität von 6,1 MW / 18,9 MWh. Die jährliche Stromerzeugung wird auf 47.173 MWh/Jahr geschätzt. Die kommerzielle Inbetriebnahme ist spätestens für den 1. April 2028 vorgesehen, bei geschätzten Investitionskosten (CAPEX) von 19 Millionen US-Dollar.

Nach Unterzeichnung des CIM werden die Parteien weiter an der Fertigstellung der verbleibenden endgültigen Vereinbarungen arbeiten, die für das gemischte Programm erforderlich sind, darunter die Stromabnahmeverträge („PPAs“), der Treuhandvertrag, der Managementdienstleistungsvertrag, der Betriebs- und Wartungsvertrag sowie die zugehörige Projektdokumentation. Was die Stromabnahmeverträge betrifft, so wird erwartet, dass die Preise für die Energie- und Batteriekapazitätskomponenten aktualisiert und in den endgültigen Verträgen berücksichtigt werden, sobald die Projektbudgets fertiggestellt sind und Schätzungen für die Kosten der Netzanbindung und der Systemaufrüstung enthalten (die in den oben genannten Investitionskosten nicht enthalten sind).

Polaris wird weiterhin über den Stand der Dinge berichten, sobald die verbleibenden Vereinbarungen abgeschlossen sind und die Projekte auf den finanziellen Abschluss und den Baubeginn zusteuern.

Das gemischte Programm stellt die größte Initiative zur Beschaffung von erneuerbaren Energien und Energiespeichern dar, die jemals in Mexiko durchgeführt wurde. Das Programm wurde ins Leben gerufen, um strategische Partnerschaften zwischen der CFE und privaten Entwicklern für die Entwicklung, Finanzierung, den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung neuer Stromerzeugungs- und Speicheranlagen im ganzen Land zu fördern. Die Initiative bildet einen zentralen Bestandteil der Strategie zum Ausbau des nationalen Stromsystems in Mexiko und zielt darauf ab, den Ausbau neuer Erzeugungskapazitäten zu beschleunigen, die zur Deckung des wachsenden Strombedarfs in Industrie, Gewerbe und Haushalten erforderlich sind. Das Programm wurde konzipiert, um bis 2029 rund 6.500 MW an neuen Kapazitäten für erneuerbare Energieerzeugung und Energiespeicherung zu beschaffen. Ein wesentliches Merkmal des gemischten Programms ist der langfristige vertragliche Rahmen zwischen der CFE und den erfolgreichen Teilnehmern aus der Privatwirtschaft. Die vorgeschlagenen 25-jährigen Stromabnahme- und Tolling-Vereinbarungen sollen stabile und vorhersehbare Einnahmequellen schaffen, die die Projektfinanzierung unterstützen und die Beteiligung von inländischen und internationalen Kreditgebern, Infrastrukturfonds, institutionellen Investoren, Exportkreditagenturen und strategischen Partnern erleichtern.

Für Polaris stellt die erfolgreiche Weiterentwicklung aller drei Projekte einen wichtigen Meilenstein in der Strategie des Unternehmens dar, seine Plattform für erneuerbare Energien und Energiespeicherung in Mexiko auszubauen und sich weiter als langfristiger Partner bei der Energiewende und der Infrastrukturentwicklung des Landes zu etablieren.

CEO Marc Murnaghan kommentierte: „Der Abschluss der gemischten Investitionsvereinbarung markiert einen weiteren bedeutenden Meilenstein bei der Entwicklung dieser drei zugeteilten Projekte zu langfristig vertraglich abgesicherten Betriebsanlagen und spiegelt die enge Zusammenarbeit zwischen Polaris und der CFE wider. Während wir weiter auf den finanziellen Abschluss und den Baubeginn hinarbeiten, treiben wir auch aktiv eine wachsende Pipeline weiterer Projekte im Bereich erneuerbare Energien und Energiespeicherung im ganzen Land voran. Mexiko bleibt einer unserer vielversprechendsten Wachstumsmärkte, und wir freuen uns darauf, unsere Präsenz auszubauen und gleichzeitig die Energiewende des Landes zu unterstützen.“

Polaris setzt sich weiterhin dafür ein, langfristige, nachhaltige Energielösungen in ganz Lateinamerika und der Karibik bereitzustellen, und freut sich darauf, während des gesamten Umsetzungsprozesses mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Betrieb von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien in Lateinamerika und der Karibik befasst. Wir leisten einen leistungsstarken und finanziell soliden Beitrag zur Energiewende.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst ein Geothermiekraftwerk (~82 MW), vier Laufwasserkraftwerke (~39 MW), drei Solarprojekte (Photovoltaik) (~35 MW) und einen Onshore-Windpark (~26 MW).

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Polaris Renewable Energy Inc.

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich der Entwicklung, Finanzierung, des Baus, des Eigentums und des Betriebs der drei ausgewählten Projekte in Mexiko; den erwarteten Abschluss endgültiger Vereinbarungen, einschließlich Stromabnahmeverträge, Treuhandverträge, Managementdienstleistungsverträge, Betriebs- und Wartungsverträge sowie der zugehörigen Projektdokumentation; die erwartete Projektkapazität, die Batteriespeicherkapazität, die geschätzte jährliche Stromerzeugung, die geschätzten Investitionskosten, die erwartete Wirtschaftlichkeit der Projekte, die erwarteten Preise für Energie- und Batteriekapazitätskomponenten, die angestrebten Termine für die kommerzielle Inbetriebnahme, den Finanzabschluss und den Bauzeitplan; die erwarteten Vorteile des gemischten Programms; die Wachstumsstrategie des Unternehmens in Mexiko; sowie die Pipeline des Unternehmens im Bereich erneuerbare Energien und Energiespeicherung sowie zukünftige Chancen.

Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen der Unternehmensleitung wider, die auf den der Unternehmensleitung derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Oft, aber nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von Begriffen wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „vorhersagt“, „beabsichtigt“, „strebt an“, „zielt darauf ab“, „geht davon aus“, „glaubt“, „setzt fort“, „kann“, „könnte“, „sollte“, „würde“, „möglicherweise“, „wird“ oder durch die Verneinung oder andere Varianten solcher Wörter und Ausdrücke.

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Eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Scheitern des Abschlusses endgültiger Vereinbarungen zu den erwarteten Bedingungen oder überhaupt; Änderungen des Projektumfangs, der Kapazität, der Kosten, der Wirtschaftlichkeit oder der Zeitpläne; Verzögerungen oder erhöhte Kosten im Zusammenhang mit dem Netzanschluss, Systemaufrüstungen, Genehmigungsverfahren, Beschaffung, Bau, Inbetriebnahme oder Finanzierung; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften, Richtlinien oder Regierungsprogramme in Mexiko; Risiken in Bezug auf Vertragspartner, Abnehmer, Treuhandgesellschaften, Unternehmensführung und Verträge; politische, soziale, wirtschaftliche und marktbezogene Bedingungen; Wechselkurs-, Inflations- und Zinsrisiken; Risiken in Bezug auf die Lieferung, Logistik und Leistung von Ausrüstung; Betriebsrisiken im Zusammenhang mit Solarstromerzeugung und Batterie-Energiespeichersystemen; Arbeitskonflikte, Ereignisse höherer Gewalt, Unfälle und sonstige Entwicklungs- und Baurisiken; sowie die Risikofaktoren, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens und in anderen öffentlichen Offenlegungsdokumenten beschrieben sind, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ eingereicht wurden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen und Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Polaris übernimmt – sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben – keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen.

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

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