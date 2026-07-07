🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diginex ernennt Jan-Jaap Verhoeve zum CCO – Umsatzwachstum beschleunigt

    Diginex stärkt seine globale Wachstumsagenda: Mit Jan‑Jaap Verhoeve als neuem Chief Commercial Officer rückt Umsatz, Partnerschaftsausbau und Nachhaltigkeitstechnologie in den Fokus.

    Diginex ernennt Jan-Jaap Verhoeve zum CCO – Umsatzwachstum beschleunigt
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • 07.07.2026: Diginex Limited (Nasdaq: DGNX) ernennt Jan‑Jaap Verhoeve zum Chief Commercial Officer.
    • Verhoeve wird globale Vertriebsaktivitäten, das Reseller-/Partnernetzwerk und strategische Partnerschaften leiten sowie die globale Umsatzstrategie konzipieren und umsetzen.
    • Fokus seiner Rolle: Beschleunigung des globalen Umsatzwachstums, Vertiefung von Reseller‑ und Strategischen‑Partnerschaftskanälen und Verzahnung von Wachstums‑ und Produktstrategie.
    • Er unterstützt außerdem die M&A‑Strategie des Unternehmens zur Beschleunigung von Marktdurchdringung, Fähigkeitsausbau und Stärkung des Partnernetzwerks.
    • Hintergrund: Verhoeve bringt umfassende Erfahrung in Vertrieb, Partnerschaften und Nachhaltigkeitstechnologie (u. a. Plan A) mit und hat mit Kunden wie BMW, Visa und Deutsche Bank gearbeitet; er ist Mitgründer der Greentech Alliance.
    • Diginex ist ein nachhaltigkeitsorientiertes RegTech‑Unternehmen mit Sitz in London, das ESG‑, Klima‑ und Lieferkettenlösungen anbietet (Blockchain, KI/ML, Datenanalyse) und eine Plattform unterstützt, die 19 globale Reporting‑Frameworks abdeckt (z. B. GRI, SASB, TCFD).



    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Diginex ernennt Jan-Jaap Verhoeve zum CCO – Umsatzwachstum beschleunigt Diginex stärkt seine globale Wachstumsagenda: Mit Jan‑Jaap Verhoeve als neuem Chief Commercial Officer rückt Umsatz, Partnerschaftsausbau und Nachhaltigkeitstechnologie in den Fokus.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     