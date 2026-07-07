Diginex ernennt Jan-Jaap Verhoeve zum CCO – Umsatzwachstum beschleunigt
Diginex stärkt seine globale Wachstumsagenda: Mit Jan‑Jaap Verhoeve als neuem Chief Commercial Officer rückt Umsatz, Partnerschaftsausbau und Nachhaltigkeitstechnologie in den Fokus.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- 07.07.2026: Diginex Limited (Nasdaq: DGNX) ernennt Jan‑Jaap Verhoeve zum Chief Commercial Officer.
- Verhoeve wird globale Vertriebsaktivitäten, das Reseller-/Partnernetzwerk und strategische Partnerschaften leiten sowie die globale Umsatzstrategie konzipieren und umsetzen.
- Fokus seiner Rolle: Beschleunigung des globalen Umsatzwachstums, Vertiefung von Reseller‑ und Strategischen‑Partnerschaftskanälen und Verzahnung von Wachstums‑ und Produktstrategie.
- Er unterstützt außerdem die M&A‑Strategie des Unternehmens zur Beschleunigung von Marktdurchdringung, Fähigkeitsausbau und Stärkung des Partnernetzwerks.
- Hintergrund: Verhoeve bringt umfassende Erfahrung in Vertrieb, Partnerschaften und Nachhaltigkeitstechnologie (u. a. Plan A) mit und hat mit Kunden wie BMW, Visa und Deutsche Bank gearbeitet; er ist Mitgründer der Greentech Alliance.
- Diginex ist ein nachhaltigkeitsorientiertes RegTech‑Unternehmen mit Sitz in London, das ESG‑, Klima‑ und Lieferkettenlösungen anbietet (Blockchain, KI/ML, Datenanalyse) und eine Plattform unterstützt, die 19 globale Reporting‑Frameworks abdeckt (z. B. GRI, SASB, TCFD).
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