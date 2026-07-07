RBC stuft LOREAL auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal von 430 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des "Stimulus-Plans" für das Kosmetikgeschäft zeigten sich zunehmend im Umsatzwachstum und stärkten sein Vertrauen in das beeindruckende Geschäftsmodell, schrieb James Edwardes Jones in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Fähigkeit des Unternehmens, trotz Zukäufen im Gegensatz zur Branche eine Kapitalrendite von über 20 Prozent aufrechtzuerhalten, gebe ihm die Gewissheit, dass die Investoren ihre natürliche Skepsis zurückstellen sollten, falls das Unternehmen tatsächlich versuchen sollte, Galderma zu übernehmen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 18:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 389,9EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 14:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 450

Kursziel alt: 430

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

