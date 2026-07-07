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    328.372 Bitcoin unverwaltet

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    Wo bleibt die Bitcoin-Reserve der USA? Rechtliche Zweifel bremsen Trumps Pläne

    Die Bitcoin-Reserve der USA kommt wegen rechtlicher Unsicherheiten nur schleppend voran, während der Staat mehr als 328.000 BTC aus Beschlagnahmungen besitzt.

    Für Sie zusammengefasst
    328.372 Bitcoin unverwaltet - Wo bleibt die Bitcoin-Reserve der USA? Rechtliche Zweifel bremsen Trumps Pläne
    Foto: Dall-E

    Die Pläne von US-Präsident Donald Trump zum Aufbau einer strategischen Bitcoin-Reserve kommen nur schleppend voran. Nach Informationen von Bloomberg diskutieren mehrere US-Behörden weiterhin darüber, welche Institution künftig die geplante strategische Bitcoin-Reserve der Vereinigten Staaten verwalten soll.

    Im Mittelpunkt steht die Frage, ob das US-Finanzministerium überhaupt über die notwendige gesetzliche Grundlage verfügt, Bitcoin dauerhaft als staatliche Reserve zu halten. Alternativ wird auch das Handelsministerium als mögliche zuständige Behörde geprüft. Parallel arbeitet das Office of Legal Counsel des Justizministeriums gemeinsam mit beiden Behörden an einer rechtssicheren Struktur.

    Präsidentenerlass sieht dauerhafte Bitcoin-Reserve vor

    Bereits im März 2025 hatte Trump per Executive Order die Einrichtung einer Strategic Bitcoin Reserve angeordnet. Nach dem Erlass soll das Finanzministerium eine eigene Stelle schaffen, die sämtliche Bitcoin verwaltet, welche durch straf- oder zivilrechtliche Einziehungen in den Besitz der US-Regierung gelangen. Die Bestände sollen nicht verkauft, sondern langfristig als strategische Reserve gehalten werden.

    Gleichzeitig verpflichtet der Erlass das Finanzministerium jedoch dazu, sämtliche rechtlichen, organisatorischen und investitionsbezogenen Fragen zu prüfen. Dazu gehört insbesondere die Klärung, wo die Reserve angesiedelt wird und ob zusätzliche Gesetzgebung erforderlich ist.

    Im Mai hatte der Krypto-Berater des Weißen Hauses, Patrick Witt, von erheblichen Fortschritten bei den rechtlichen Rahmenbedingungen und den Verwahrungslösungen gesprochen. Eine baldige Ankündigung galt damals als wahrscheinlich. Die aktuellen Entwicklungen zeigen jedoch, dass weiterhin wesentliche Fragen offen sind.

     

    Ohne Gesetz bleibt die Umsetzung unsicher

    Mehrere Abgeordnete hatten zuletzt den American Reserve Modernization Act eingebracht. Der Gesetzesentwurf sieht eine vom Finanzministerium verwaltete Bitcoin-Reserve vor, schreibt eine Mindesthaltefrist von 20 Jahren vor und verlangt regelmäßige Audits sowie sogenannte Proof-of-Reserve-Berichte.

    Bislang hat jedoch kein entsprechendes Bundesgesetz den Gesetzgebungsprozess vollständig durchlaufen. Damit bleibt die Regierung zunächst auf bestehende Präsidialbefugnisse und laufende Behördenprüfungen angewiesen.

    USA bleiben größter staatlicher Bitcoin-Besitzer

    Nach aktuellen Daten von BitcoinTreasuries besitzt die US-Regierung derzeit 328.372 Bitcoin aus beschlagnahmten Beständen. Die größte Kryptowährung notiert am Dienstagnachmittag bei 63.151 US-Dollar, womit dies einem Gegenwert von rund 20,74 Milliarden US-Dollar entspricht. Damit verfügen die Vereinigten Staaten über den weltweit größten bekannten staatlichen Bitcoin-Bestand und liegen vor China (190.000 BTC) und dem Vereinigten Königreich (61,245 BTC).

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 63.701USD auf CryptoCompare Index (07. Juli 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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