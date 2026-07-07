🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsZink RohstoffvorwärtsNachrichten zu Zink

    Die geheime Rohstoffrallye

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nicht Gold, Silber oder Kupfer: Warum der Zinkpreis kräftig anzieht

    Die meisten Anleger legen ihren Fokus im Metallbereich auf Gold, Silber oder Kupfer. Dabei bieten sich abseits dieser ausgetretenen Pfade interessante Chancen. So explodierte der Zinkpreis in den letzten Monaten. 

    Für Sie zusammengefasst
    Die geheime Rohstoffrallye - Nicht Gold, Silber oder Kupfer: Warum der Zinkpreis kräftig anzieht
    Foto: adobe.stock.com

    Zink – Nicht nur Kupfer hat zentrale Bedeutung als Industriemetall

    Zink steht im Schatten von Gold, Silber oder aber Kupfer. Dabei handelt es sich um ein sehr bedeutendes Industriemetall. Zink findet hauptsächlich im Korrosionsschutz von Stahl Anwendung. Somit bestimmen Sektoren wie die Bauindustrie oder der Automobilbau maßgeblich die Zinknachfrage. Die beiden genannten Sektoren schwächeln zwar, doch sie sind bei Weitem nicht die einzigen Abnehmer von verzinktem Stahl. Der Ausbau der Infrastruktur (Stichwort Stromnetzausbau) oder aber der wachsende Sektor der erneuerbaren Energien saugen steigende Mengen von Zink bzw. verzinkten Stahl auf. Mit der Rüstungsindustrie gewinnt ein weiterer Sektor derzeit für die Nachfrage rasant an Bedeutung. 

    Marktdefizit stützt den Zinkpreis und treibt ihn an

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Glencore PLC!
    Short
    5,49€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 14,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    4,58€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 8,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bereits in den letzten beiden Jahren befand sich der Zinkmarkt in einem Defizit. In einer aktuellen Prognose aus dem April dieses Jahres geht die International Lead and Zinc Study Group auch für 2026 von einem Defizit aus. Mit dem erwarteten Defizit von 19.000 Tonnen soll das Defizit in diesem Jahr aber etwas geringer ausfallen. 

    Die Entwicklung der Lagerbestände unterstreicht die aktuelle Angebots-Nachfrage-Relation. Zwar erholten sich die Zinklagerbestände an der LME zuletzt etwas, sie liegen aber mit etwa 120.000 Tonnen noch deutlich unter den Werten des Jahres 2024. Damals wies die LME Zinklagerbestände in Höhe von 280.000 Tonnen aus. 

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!


    Chartcheck Zink – Steht der Ausbruch unmittelbar bevor?

    Das zweite Halbjahr 2025 war von einem dynamischen Anstieg des Zinkpreises geprägt. Am Ende der Bewegung testete das Industriemetall den Preisbereich von 3.600 US-Dollar an. Es folgte eine deutliche Korrektur auf knapp 3.000 US-Dollar, ehe Zink im März dieses Jahres wieder nach oben abdrehte. Rasch nahm die Erholung Fahrt auf. Mitte Mai lief das Industriemetall erneut den Widerstandsbereich von 3.600 US-Dollar an. Seitdem scheiterten mehrere Versuche, diesen Widerstand aufzubrechen. Nun könnte es aber so weit sein. Der aktuelle Versuch verläuft vielversprechend und könnte die Tür in Richtung 4.000 US-Dollar aufbrechen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 3.400 US-Dollar.   

    Fazit – Geht die Rallye des Zinkpreises weiter?

    Unter fundamentalen Aspekten spricht vieles für eine Fortsetzung der Preisrallye bei Zink. Ein etwas schwächerer US-Dollar könnte der Preisentwicklung einen weiteren Schub geben. Der US-Dollar-Index stoppte zuletzt seine Aufwärtsbewegung und trat in eine Konsolidierung ein. Aus charttechnischer Sicht muss bei Zink ein Ausbruch über die 3.600 US-Dollar her. Das Kaufsignal könnte das Industriemetall dann in Richtung 4.000 US-Dollar treiben.  

    Im Gegensatz zur Liste der Gold- oder auch Silberproduzenten ist die Liste der Zinkproduzenten vergleichsweise kurz. Glencore ist wahrscheinlich der bekannteste Vertreter. Teck Resources ist ein weiterer bekannter Zinkproduzent. Das Unternehmen befindet sich aktuell jedoch im Zusammenschluss mit Anglo American. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Die geheime Rohstoffrallye Nicht Gold, Silber oder Kupfer: Warum der Zinkpreis kräftig anzieht Die meisten Anleger legen ihren Fokus im Metallbereich auf Gold, Silber oder Kupfer. Dabei bieten sich abseits dieser ausgetretenen Pfade interessante Chancen. So explodierte der Zinkpreis in den letzten Monaten. 
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     