Nicht Gold, Silber oder Kupfer: Warum der Zinkpreis kräftig anzieht

Zink steht im Schatten von Gold , Silber oder aber Kupfer. Dabei handelt es sich um ein sehr bedeutendes Industriemetall. Zink findet hauptsächlich im Korrosionsschutz von Stahl Anwendung. Somit bestimmen Sektoren wie die Bauindustrie oder der Automobilbau maßgeblich die Zinknachfrage. Die beiden genannten Sektoren schwächeln zwar, doch sie sind bei Weitem nicht die einzigen Abnehmer von verzinktem Stahl. Der Ausbau der Infrastruktur (Stichwort Stromnetzausbau) oder aber der wachsende Sektor der erneuerbaren Energien saugen steigende Mengen von Zink bzw. verzinkten Stahl auf. Mit der Rüstungsindustrie gewinnt ein weiterer Sektor derzeit für die Nachfrage rasant an Bedeutung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bereits in den letzten beiden Jahren befand sich der Zinkmarkt in einem Defizit. In einer aktuellen Prognose aus dem April dieses Jahres geht die International Lead and Zinc Study Group auch für 2026 von einem Defizit aus. Mit dem erwarteten Defizit von 19.000 Tonnen soll das Defizit in diesem Jahr aber etwas geringer ausfallen.

Die Entwicklung der Lagerbestände unterstreicht die aktuelle Angebots-Nachfrage-Relation. Zwar erholten sich die Zinklagerbestände an der LME zuletzt etwas, sie liegen aber mit etwa 120.000 Tonnen noch deutlich unter den Werten des Jahres 2024. Damals wies die LME Zinklagerbestände in Höhe von 280.000 Tonnen aus.





Chartcheck Zink – Steht der Ausbruch unmittelbar bevor?

Das zweite Halbjahr 2025 war von einem dynamischen Anstieg des Zinkpreises geprägt. Am Ende der Bewegung testete das Industriemetall den Preisbereich von 3.600 US-Dollar an. Es folgte eine deutliche Korrektur auf knapp 3.000 US-Dollar, ehe Zink im März dieses Jahres wieder nach oben abdrehte. Rasch nahm die Erholung Fahrt auf. Mitte Mai lief das Industriemetall erneut den Widerstandsbereich von 3.600 US-Dollar an. Seitdem scheiterten mehrere Versuche, diesen Widerstand aufzubrechen. Nun könnte es aber so weit sein. Der aktuelle Versuch verläuft vielversprechend und könnte die Tür in Richtung 4.000 US-Dollar aufbrechen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 3.400 US-Dollar.

Fazit – Geht die Rallye des Zinkpreises weiter?

Unter fundamentalen Aspekten spricht vieles für eine Fortsetzung der Preisrallye bei Zink. Ein etwas schwächerer US-Dollar könnte der Preisentwicklung einen weiteren Schub geben. Der US-Dollar-Index stoppte zuletzt seine Aufwärtsbewegung und trat in eine Konsolidierung ein. Aus charttechnischer Sicht muss bei Zink ein Ausbruch über die 3.600 US-Dollar her. Das Kaufsignal könnte das Industriemetall dann in Richtung 4.000 US-Dollar treiben.

Im Gegensatz zur Liste der Gold- oder auch Silberproduzenten ist die Liste der Zinkproduzenten vergleichsweise kurz. Glencore ist wahrscheinlich der bekannteste Vertreter. Teck Resources ist ein weiterer bekannter Zinkproduzent. Das Unternehmen befindet sich aktuell jedoch im Zusammenschluss mit Anglo American.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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