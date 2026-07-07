BERENBERG stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Flatexdegiro mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Daten der europäischen Finanzdienstleister Avanza, Flatexdegiro und Nordnet zeigten für den Juni durchwachsene Trends für das Privatkundengeschäft im Vergleich zum Vormonat, schrieb Christoph Greulich am Dienstag. Einzig Flatexdegiro habe bei der Anzahl der abgewickelten Handelsgeschäfte eine deutliche Steigerung berichtet. Im Vergleich zum Juni des Vorjahres verzeichneten jedoch alle Plattformen ein klares Wachstum der Handelsgeschäfte./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 06:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 38,56EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Christoph Greulich

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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