Atlas Salt startet aktive Bauphase auf dem Great Atlantic Salt Project

Atlas Salt (TSXV: SALT; OTCQX: SALQF; FRA: 9D00) hat auf seinem Great Atlantic Salt Project den Sprung von der Planungs- in die aktive Bauphase vollzogen. Nach dem Start der Vorarbeiten (Early Works) Ende Februar rollen nun die Bagger: Der Auftragnehmer On Grade Construction und weitere Dienstleister wurden mobilisiert und haben mit den ersten Erdarbeiten auf dem Projektgelände begonnen. Dieser physische Baustart markiert die entscheidende Wende von der Vorbereitungsphase in die praktische Umsetzung.

Umfassende Baugenehmigung beschleunigt Entwicklung

Flankiert wird der Baubeginn durch den Erhalt des "Town Development Permit" durch die Gemeinde St. George’s. Diese wichtige Baugenehmigung bündelt den gesamten Umfang der Early Works unter einem Dach, was den bürokratischen Ablauf sowohl in der aktuellen Phase als auch für alle späteren Entwicklungsschritte erheblich vereinfacht. Gleichzeitig setzt das Unternehmen strenge Umwelt- und Sicherheitsprotokolle, wie etwa umfassende Vogelschutzmaßnahmen, auf dem Gelände konsequent um und erfüllt damit alle relevanten Vorgaben für die weitere Projektentwicklung.

Finanzierungsgespräche in der aktiven Due-Diligence-Phase

Parallel zu den sichtbaren Fortschritten auf der Baustelle treibt Atlas Salt die Projektfinanzierung planmäßig voran. Dem Unternehmen liegen bereits konkrete Interessensbekundungen potenzieller Kreditgeber und strategischer Partner vor. Mehrere dieser Finanzierungspartner führen derzeit eine aktive Due-Diligence-Prüfung durch. Damit verläuft die weitere Strukturierung der Kapitalbeschaffung synchron zu den Erdarbeiten vor Ort. Das Great Atlantic Salt Project nimmt unter der Leitung von CEO Nolan Peterson somit auf allen Ebenen spürbar an Fahrt auf.

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