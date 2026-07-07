Union wirbt für Zustimmung zu Gesundheits-Sparpaket

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union im Bundestag wirbt für eine Verabschiedung des umstrittenen Sparpakets für stabile Krankenkassenbeiträge in dieser Woche auch im Bundesrat. Fraktionsgeschäftsführer Steffen Bilger (CDU) sagte in Berlin: "Ich finde, es liegt jetzt schon ein faires Paket vor, auch fair für die Länder." Er wies darauf hin, dass neben Zugeständnissen bei der Finanzierung der Kliniken auch auf andere Punkte der Länder eingegangen worden sei.

Bilger betonte zugleich, es sei nicht so, "dass der Bund eine Schatulle hätte, wo man jetzt noch weiter Geld nachschießen könnte". Das große Ziel sei zudem, dass man das Einsparvolumen erreichen müsse. Die Krankenhäuser seien für etwa ein Drittel der Kosten im Gesundheitssystem verantwortlich, bei den Einsparungen sei es ein geringerer Anteil. Der CDU-Politiker betonte: "Es brauchen alle Beteiligten auch Klarheit." Es wäre gut und sinnvoll, nach wirklich intensiven monatelangen Diskussionen die Debatte abschließen zu können.