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    U-Boot-Auftrag - zufriedene Mienen in Berlin und Schwerin

    Für Sie zusammengefasst
    • Kanada vergibt Auftrag für zwölf U-Boote an TKMS
    • TKMS will bis zu 1500 Arbeitsplätze in Kiel und Wismar
    • Auftrag gilt als Signal für Standort und Partnerschaft
    U-Boot-Auftrag - zufriedene Mienen in Berlin und Schwerin
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat die Entscheidung der kanadischen Regierung begrüßt, den Auftrag für zwölf U-Boote an den Kieler Marineschiffbauer TKMS zu vergeben hat. Das sei "ein wirklicher Erfolg", sagte er in Berlin. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) sprach von einem "sensationell wichtigen Auftrag". Beide Bundesminister nahmen an einer auswärtigen Kabinettssitzung von Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung in Berlin teil.

    Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte: "Das ist eine ganz wichtige Entscheidung für die maritime Industrie in ganz Deutschland, insbesondere für den Standort in Schleswig-Holstein und bei uns in Wismar." Jetzt zeige sich, wie wichtig es gewesen sei, die hoch qualifizierten Beschäftigten in der Krise über eine Transfergesellschaft zu halten. "Die maritime Industrie in unserem Land hat eine Zukunft und damit hat die maritime Industrie auch eine Zukunft für ganz Deutschland", sagte Schwesig.

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    TKMS will die U-Boote am Stammsitz in Kiel und in seiner zweiten Werft in Wismar bauen. Dort will das Unternehmen bis zu 1.500 Arbeitsplätze schaffen. Das Unternehmen setzte sich bei dem milliardenschweren Auftrag gegen einen Konkurrenten aus Südkorea durch.

    Bundesfinanzminister Klingbeil wertete die Entscheidung der kanadischen Regierung als "Signal für den Standort Deutschland". Sie gehe aber weit über den ökonomischen Deal hinaus und setze auch das politische Signal, dass Deutschland neue Partner an seiner Seite habe. "Kanada ist sowieso ein Partner, den wir viel enger an uns binden sollten", sagte der SPD-Co-Vorsitzende./sk/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 12,09 auf Tradegate (07. Juli 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +29,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,79 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -17,66 %/+19,18 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der ThyssenKrupp-Aktie: große Hoffnungen auf Rallye durch die angekündigte Abspaltung/Spin-off (Materials/Accelis, Zuteilung 20 TK : 1 Accelis; Mutter hält 51%), Ausbruch über ~12–13 € erwartet, frühere Rücksetzer bis ~10 €, Zielphantasien 15–20 €, hohe Volatilität, positive Einschätzung wegen TKMS-Wachstum, Nucera-Aufträgen und anstehenden Quartalszahlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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