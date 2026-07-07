U-Boot-Auftrag - zufriedene Mienen in Berlin und Schwerin
- Kanada vergibt Auftrag für zwölf U-Boote an TKMS
- TKMS will bis zu 1500 Arbeitsplätze in Kiel und Wismar
- Auftrag gilt als Signal für Standort und Partnerschaft
BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat die Entscheidung der kanadischen Regierung begrüßt, den Auftrag für zwölf U-Boote an den Kieler Marineschiffbauer TKMS zu vergeben hat. Das sei "ein wirklicher Erfolg", sagte er in Berlin. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) sprach von einem "sensationell wichtigen Auftrag". Beide Bundesminister nahmen an einer auswärtigen Kabinettssitzung von Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung in Berlin teil.
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte: "Das ist eine ganz wichtige Entscheidung für die maritime Industrie in ganz Deutschland, insbesondere für den Standort in Schleswig-Holstein und bei uns in Wismar." Jetzt zeige sich, wie wichtig es gewesen sei, die hoch qualifizierten Beschäftigten in der Krise über eine Transfergesellschaft zu halten. "Die maritime Industrie in unserem Land hat eine Zukunft und damit hat die maritime Industrie auch eine Zukunft für ganz Deutschland", sagte Schwesig.
TKMS will die U-Boote am Stammsitz in Kiel und in seiner zweiten Werft in Wismar bauen. Dort will das Unternehmen bis zu 1.500 Arbeitsplätze schaffen. Das Unternehmen setzte sich bei dem milliardenschweren Auftrag gegen einen Konkurrenten aus Südkorea durch.
Bundesfinanzminister Klingbeil wertete die Entscheidung der kanadischen Regierung als "Signal für den Standort Deutschland". Sie gehe aber weit über den ökonomischen Deal hinaus und setze auch das politische Signal, dass Deutschland neue Partner an seiner Seite habe. "Kanada ist sowieso ein Partner, den wir viel enger an uns binden sollten", sagte der SPD-Co-Vorsitzende./sk/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 12,09 auf Tradegate (07. Juli 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +29,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,24 %.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,79 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -17,66 %/+19,18 % bedeutet.
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Die Phantasie treibt den Kurs hoffentlich jetzt endlich über die 12 € hinaus.
Nach einer längeren Durststrecke nimmt das Papier endlich wieder Fahrt auf.
Die Aufspaltung des Konzerns treibt das Papier massiv voran.
Die Werkstoff-Sparte soll noch in diesem Jahr via Spin-off abgespalten und an die Börse gebracht werden.
Das sollte den Kurs ordentlich beflügeln.
Im Nachhinein bin ich nicht ganz unglücklich TK ein 2. mal günstig eingekauft zu haben.
TKMS war für mich renditemäßig schon mal ein Erfolgsmodell trotz des geplatzten Stahlverkaufs.
TKMS wächst nach einem Rekordjahr weiter und stützt somit das operative Geschäft.
Auch bei Nucera wächst der Auftragsbestand und die Phantasie in dem Bereich des Grünen Stahls.
Im Fazit alles Gute Vorraussetzungen für weitere Kurssteigerungen bei Thyssenkrupp.
Ja ich weiß....die Vola ist echt extrem und man braucht wahrlich Nerven aus Stahl...
Aber wie heißt es so schön ?
Wer zu letzt lacht lacht am besten oder so ähnlich..
Gerne mal den Chartverlauf auf Max. stellen. Also ich sehe noch viel Luft nach oben (20 €) 🤔
Bin gespannt auf die nächsten Quartalszahlen im August.
Also ich kann mir jedenfalls mein Grinsen nicht verkneifen 😎
Auszug aus der TK-Mitteilung zu Materials: