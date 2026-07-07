BARCLAYS stuft Nestle auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nestle von 86 auf 87 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In den Bilanzen des zweiten Quartals dürfte sich eine klare Diskrepanz zwischen der Entwicklung in den Industrieländern und den Schwellenländern zeigen, schrieb Warren Ackerman am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika dürfte positiv und in den USA sowie Europa negativ überrascht haben. Zudem dürfte der Nahost-Krieg voll durchgeschlagen haben, allerdings gemildert durch geringere Ölpreise. Ackermans Favoriten heißen Unilever, L'Oreal und Haleon./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 91,83EUR auf Lang & Schwarz (07. Juli 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 86

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

