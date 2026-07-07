BARCLAYS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 340 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Markt für Rechenzentren werde erst 2028 seinen Höhepunkt erreichen, schrieb George Featherstone am Montag. 2026 und 2027 sei für die Elektrifizierungsgrößen zunächst noch starkes Wachstum zu erzielen. Die besten Chancen räumt er Schneider Electric und den neu empfohlenen Legrand ein./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 272,6EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: George Featherstone
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 340
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: George Featherstone
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 340
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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