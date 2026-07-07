BARCLAYS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 340 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Markt für Rechenzentren werde erst 2028 seinen Höhepunkt erreichen, schrieb George Featherstone am Montag. 2026 und 2027 sei für die Elektrifizierungsgrößen zunächst noch starkes Wachstum zu erzielen. Die besten Chancen räumt er Schneider Electric und den neu empfohlenen Legrand ein./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 272,6EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: George Featherstone

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 340

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 350,00 € , was eine Steigerung von +25,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer