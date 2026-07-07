Zwei Jahre grünes Licht für Kupfer-Gold-Chancen auf den Salomonen

Sankamap Metals (CSE: SCU / WKN A413DA) hat sich für seine Kupfer-Gold-Projekte Kuma und Fauro auf den Salomonen entscheidende Planungssicherheit gesichert. Die Regierung gewährte eine zweijährige Verlängerung der Prospektionslizenzen sowie der dazugehörigen lokalen Zugangsvereinbarungen. Damit kann der Explorer seine vielversprechenden Bohr- und Feldprogramme auf dem 28.600 Hektar großen Oceania-Projektgebiet ohne Verzögerung fortsetzen. Für Investoren bedeutet dieser Schritt vor allem eines: Das systematische Erschließen zweier hochgradig mineralisierter Zielgebiete im Südwestpazifik geht mit voller Rechtssicherheit und starken lokalen Partnerschaften nahtlos weiter.

Kuma-Projekt: Erstes Bohrloch liefert Hinweise auf massives Porphyrsystem

Auf dem 4.500 Hektar großen Kuma-Projekt deuten die ersten visuellen Ergebnisse des Bohrlochs KU26-001 bereits auf ein intaktes hydrothermales System hin. Unterhalb der getesteten Lithocap-Zone durchteuften die Geologen einen 30,5 Meter langen Abschnitt mit intensiver Tonalteration, reichlich Anhydritgängen und durchgehender Pyritmineralisierung. Während der Markt gespannt auf die ausstehenden Laboranalysen wartet, plant das Management um CEO John Florek die Wiederaufnahme der Bohrungen für Juli oder August 2026. Flankiert werden diese Arbeiten von weiteren Oberflächenproben und Alterationsstudien, um das Verständnis dieses potenziellen Porphyr-Kupfer-Gold-Systems gezielt zu vertiefen.

Fauro-Projekt: Zielgenerierung im epithermalen Gold-Trend

Parallel dazu treibt das Unternehmen die Zielgenerierung auf dem 24.100 Hektar umfassenden Fauro-Projekt voran. Hier liegt der Fokus aktuell auf der Überprüfung historischer Daten, die bereits mehrere oberflächennahe epithermale Goldsysteme innerhalb des riesigen, aber wenig erkundeten Areals nachgewiesen haben. Durch systematische Gesteinsproben und geologische Kartierungen definiert Sankamap Metals nun neue mineralisierte Trends, um die vielversprechendsten Ziele für künftige geophysikalische Untersuchungen und kommende Bohrprogramme zu priorisieren. Mit den erneuerten Lizenzen und kanadischen Betriebsstandards im Rücken verfügt das Unternehmen jetzt über den nötigen Spielraum, um das Potenzial dieses Kupfer-Gold-Trends systematisch zu heben.

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