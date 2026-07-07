Basler Aktie weiter auf Talfahrt - 07.07.2026

Die Basler Aktie notiert aktuell bei 24,900€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -9,21 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,525 € entspricht. Der Kursrückgang der Basler Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,44 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,21 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Basler AG entwickelt und produziert Industriekameras und Bildverarbeitungslösungen für Automatisierung, Medizintechnik, Verkehr und Retail. Kernprodukte sind Machine-Vision-Kameras, Embedded-Vision-Systeme und Software. Basler zählt zu den führenden Anbietern im industriellen Bildverarbeitungsmarkt. Wichtige Wettbewerber: Allied Vision, Teledyne FLIR, IDS, Cognex. Stärken: breites Portfolio, hohe Zuverlässigkeit, starke OEM-Beziehungen, globale Vertriebsstruktur.

Obwohl die Basler Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +113,53 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Basler Aktie damit um -11,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +78,69 % gewonnen.

Während Basler deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,79 %. Damit gehört Basler heute zu den auffälligeren Werten.

Basler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,33 % 1 Monat -4,33 % 3 Monate +113,53 % 1 Jahr +114,03 %

Informationen zur Basler Aktie

Stand: 07.07.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 32 Mio. Basler Aktien. Damit ist das Unternehmen 789,08 Mio.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Basler

Teledyne Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,44 %. SONY GROUP CORPORATION notiert im Minus, mit -0,74 %.

Basler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Basler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Basler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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