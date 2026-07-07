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    Besonders beachtet!

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    Rivian Automotive Registered (A) Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 07.07.2026

    Am 07.07.2026 ist die Rivian Automotive Registered (A) Aktie, bisher, um -10,55 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rivian Automotive Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Rivian Automotive Registered (A) Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 07.07.2026
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    Rivian Automotive entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, insbesondere Pick-up-Trucks und SUVs, und positioniert sich als innovativer Akteur im EV-Markt. Hauptkonkurrenten sind Tesla, Ford und GM. Einzigartig sind ihre robuste Fahrzeugarchitektur und Partnerschaften mit Amazon.

    Rivian Automotive Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.07.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Rivian Automotive Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -10,55 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,18 %, geht es heute bei der Rivian Automotive Registered (A) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Rivian Automotive Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,67 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rivian Automotive Registered (A) Aktie damit um +7,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,77 %. Im Jahr 2026 gab es für Rivian Automotive Registered (A) bisher ein Minus von -4,95 %.

    Rivian Automotive Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,80 %
    1 Monat +11,77 %
    3 Monate +18,67 %
    1 Jahr +41,72 %
    Stand: 07.07.2026, 15:09 Uhr

    Informationen zur Rivian Automotive Registered (A) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Rivian Automotive Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,07 Mrd. € wert.

    RIVIAN will Kapitalerhöhung durchführen


    Diese soll über 75 Mio. Aktien gehen. Die Erlöse will man nach eigenen Angaben für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen, nennt aber ausdrücklich Eigenkapitaleinlagen im Rahmen der im April 2026 neu verhandelten Kreditvereinbarung mit dem …

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    Ob die Rivian Automotive Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rivian Automotive Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rivian Automotive Registered (A)

    -14,16 %
    +7,80 %
    +11,77 %
    +18,67 %
    +41,72 %
    -15,26 %
    ISIN:US76954A1034WKN:A3C47B
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