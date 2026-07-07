Rivian Automotive Registered (A) Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 07.07.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Rivian Automotive Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -10,55 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,18 %, geht es heute bei der Rivian Automotive Registered (A) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Rivian Automotive entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, insbesondere Pick-up-Trucks und SUVs, und positioniert sich als innovativer Akteur im EV-Markt. Hauptkonkurrenten sind Tesla, Ford und GM. Einzigartig sind ihre robuste Fahrzeugarchitektur und Partnerschaften mit Amazon.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Rivian Automotive Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,67 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rivian Automotive Registered (A) Aktie damit um +7,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,77 %. Im Jahr 2026 gab es für Rivian Automotive Registered (A) bisher ein Minus von -4,95 %.

Rivian Automotive Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,80 % 1 Monat +11,77 % 3 Monate +18,67 % 1 Jahr +41,72 %

Informationen zur Rivian Automotive Registered (A) Aktie

Stand: 07.07.2026, 15:09 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Rivian Automotive Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,07 Mrd. € wert.

Diese soll über 75 Mio. Aktien gehen. Die Erlöse will man nach eigenen Angaben für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen, nennt aber ausdrücklich Eigenkapitaleinlagen im Rahmen der im April 2026 neu verhandelten Kreditvereinbarung mit dem …

Rivian Automotive Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rivian Automotive Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rivian Automotive Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.