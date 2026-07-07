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    HCLTech erhält ISO/IEC 42001

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    2023-Zertifizierung und unterstreicht damit seine Vorreiterrolle im Bereich verantwortungsvoller KI

    HCLTech erhält ISO/IEC 42001 - 2023-Zertifizierung und unterstreicht damit seine Vorreiterrolle im Bereich verantwortungsvoller KI
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die Zertifizierung umfasst das Managementsystem für Enterprise-KI von HCLTech und unterstützt dessen KI-Plattform „AI Force" sowie die Bereiche Softwareentwicklung, IT-Betrieb und Geschäftsprozessdienstleistungen

    NOIDA, Indien, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTech), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, gab heute bekannt, dass es die Zertifizierung nach ISO/IEC 42001:2023 erhalten hat. Die Zertifizierung bestätigt die Fähigkeit von HCLTech, Unternehmen bei der Skalierung des KI-Einsatzes zu unterstützen – gestützt auf eine solide Governance, Risikomanagement und operative Sorgfalt.

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    Die Zertifizierung wurde von Schellman Compliance, LLC, einer vom ANSI National Accreditation Board (ANAB) anerkannten und dem International Accreditation Forum (IAF) angehörenden akkreditierten Zertifizierungsstelle, ausgestellt und bestätigt das unternehmensweite Rahmenwerk von HCLTech für die verantwortungsvolle Entwicklung, Bereitstellung und Steuerung von KI innerhalb des definierten Geltungsbereichs seines Enterprise Artificial Intelligence Management System (AIMS).

    Die Zertifizierung umfasst das AIMS von HCLTech über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg, einschließlich der Unterstützung für KI-gestützte Dienste und Plattformen wie die Flaggschiff-Plattform AI Force, Softwareentwicklung, IT-Betrieb und Geschäftsprozessdienstleistungen. Dies ermöglicht es HCLTech, Unternehmen nicht nur bei der Einführung von KI zu unterstützen, sondern diese auch system-, funktions- und regionenübergreifend einheitlich zu steuern. Das AIMS-Rahmenwerk steht im Einklang mit sich weiterentwickelnden globalen regulatorischen Anforderungen, darunter das EU-KI-Gesetz.

    ISO/IEC 42001:2023 ist die weltweit erste internationale Norm für KI-Managementsysteme, die von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) veröffentlicht wurde. Sie legt ein umfassendes Rahmenwerk für das Management von KI über den gesamten Systemlebenszyklus hinweg fest und deckt dabei Risikomanagement, Transparenz, Fairness, Rechenschaftspflicht und kontinuierliche Verbesserung ab.

    „Die Zertifizierung nach ISO 42001 gewinnt bei einem Unternehmen von der Größe und Komplexität von HCLTech eine ganz besondere Bedeutung", sagte Avani Desai, Chief Executive Officer von Schellman. „Hier geht es nicht einfach nur darum, Richtlinien zu dokumentieren, sondern darum, eine verantwortungsvolle KI-Governance in den täglichen Geschäftsbetrieb zu integrieren. Wenn Unternehmen den Schritt von KI-Experimenten zur unternehmensweiten Einführung vollziehen, wird die Fähigkeit, eine disziplinierte Governance nachzuweisen, zu einem entscheidenden Unterscheidungsmerkmal. HCLTech hat ein starkes Beispiel dafür gegeben, wie das aussieht."

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