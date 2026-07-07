800 Dollar oder Bruchlandung
400 % Rallyepotenzial: SpaceX wird zur Jahrhundert-Wette
Strong Buy, 800-Dollar-Kursziel, Nasdaq-100-Aufnahme: SpaceX bekommt den vollen Wall-Street-Schub. Doch der knappe Float macht die Aktie auch extrem gefährlich.
- Raymond James startet SpaceX mit Strong Buy 800
- Starship 100 Tonnen, Marktpotenzial 30 Bio USD
- Nasdaq 100 Aufnahme treibt Nachfrage bei knappem Float
- Report: SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
SpaceX bekommt nach dem Börsengang massiven Rückenwind von der Wall Street. Nach dem Ende der vorgeschriebenen Schweigefrist für die begleitenden Banken haben mehrere große Häuser die Beobachtung der Aktie aufgenommen – überwiegend mit Kaufempfehlungen. Besonders aggressiv fällt die Einschätzung von Raymond James aus: Die Investmentbank startet SpaceX mit "Strong Buy" und einem Kursziel von 800 US-Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs vom Montag von 160,42 US-Dollar entspricht das einem Aufwärtspotenzial von 399 Prozent.
Analyst Brian Gesuale sieht SpaceX nicht mehr nur als Raumfahrtunternehmen, sondern als mögliche Basisinfrastruktur der nächsten industriellen Ära. "Wir sehen das Unternehmen als eines der prägenden Industrieinfrastrukturunternehmen des 21. Jahrhunderts", erklärte er. Kern der These ist Starship. Die von SpaceX entwickelte Trägerrakete soll mehr als 100 Tonnen in den Orbit bringen und den Zugang zum Weltraum deutlich günstiger und regelmäßiger machen. Raymond James geht davon aus, dass SpaceX damit langfristig einen potenziellen Markt von rund 30 Billionen US-Dollar, erschließen könnte.
Gesuale vergleicht die Bedeutung von SpaceX mit früheren Infrastrukturrevolutionen: "So wie Eisenbahnen, Stromnetze und das Internet frühere Wirtschaftsepochen neu geprägt haben, glauben wir, dass SpaceX die grundlegende Plattform für die nächste Generation industrieller Kapazitäten aufbaut." Neben Raketenstarts sieht Raymond James auch im KI-Geschäft Potenzial. SpaceX könne eine Plattform schaffen, die Energie in nutzbare, KI-getriebene Intelligenz verwandle.
Auch Morgan Stanley bleibt bullish. Analysten um Adam Jonas sehen SpaceX als Anbieter für die nächste KI-Ära und geben ein Kursziel von 300 US-Dollar aus, was gegenüber dem Schlusskurs vom Montag rund 87 Prozent Potenzial bedeutet. In einem bullishen Szenario halten sie sogar 600 US-Dollar für möglich. Gleichzeitig verweisen die Analysten aber auf offene Fragen bei Rentabilität, Umsetzung und Bewertung.
Zusätzlicher Kurstreiber ist die schnelle Aufnahme in den Nasdaq 100, nur 15 Handelstage nach dem Börsenstart. Indexfonds müssen die Aktie kaufen, sobald sie den Index nachbilden. JPMorgan schätzt die dadurch entstehende passive Nachfrage auf etwa 4,3 Milliarden US-Dollar, BNP Paribas sogar auf bis zu 8 Milliarden US-Dollar. Der Haken: Der frei handelbare Aktienanteil ist anfangs knapp, während später mit dem Auslaufen von Sperrfristen mehr Aktien auf den Markt kommen. Genau diese Mischung aus erzwungener Nachfrage, engem Angebot und später wachsendem Float macht SpaceX kurzfristig spannend – aber auch extrem anfällig für harte Kursschwankungen.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,67 % und einem Kurs von 132,5EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 16:36 Uhr) gehandelt.