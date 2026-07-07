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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 07.07.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Samsung meldet Rekordgewinn Aktie fällt stark
    • Kanada bestellt bis zu zwölf U-Boote bei TKMS
    • IG Metall ruft bei VW zum bundesweiten Aktionstag
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 07.07.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP 3: Samsung kann Markt mit Rekordergebnis nicht überzeugen - Kursrutsch

    SEOUL - Erneut fährt Südkoreas größter Konzern Rekordgewinne ein: Der Elektronikriese Samsung Eelctronics verdiente im zweiten Quartal operativ etwas mehr als 89 Billionen Won (rund 51 Mrd Euro) - so viel wie noch nie. Dies teilte der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen am Dienstag in Seoul mit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das operative Ergebnis um das 19-Fache gestiegen. Es fiel zudem etwas höher als von Experten erwartet aus. Die in diesem Jahr bereits hervorragend gelaufene Aktie gab aber kräftig nach.

    ROUNDUP 2/Milliarden-Deal: Kanada will deutsche U-Boote - TKMS profitiert

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    HALIFAX/ANKARA - Kanada setzt bei der Erneuerung seiner U-Boot-Flotte auf eine milliardenschwere Kooperation mit Deutschland und Norwegen. Dazu soll der Kieler Marineschiffbauer TKMS bis zu zwölf U-Boote liefern, wie Premierminister Mark Carney in Halifax vor seiner Abreise zum Nato-Gipfel in Ankara sagte. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) begrüßte die Entscheidung: "Dies ist ein großes, strategisches Vorhaben, das Kanada, Deutschland und Norwegen auf Jahrzehnte verbindet." Die kanadische Regierung setze damit vor dem Nato-Treffen ein starkes Zeichen der transatlantischen Zusammenarbeit.

    VW-Sparkurs - Gewerkschaft ruft zu Protesttag auf

    WOLFSBURG - Nach den Protesten bei Mercedes ruft die IG Metall jetzt auch bei VW zum Aktionstag gegen neue Sparpläne auf. Zur Aufsichtsratssitzung am Donnerstag, auf der über mögliche Einschnitte beraten wird, soll es bundesweit Aktionen an allen Konzernstandorten geben, kündigte die Gewerkschaft an.

    Nordex erhält Aufträge über 700 Megawatt aus Deutschland

    HAMBURG - Der Windturbinenbauer Nordex hat mehrere Aufträge vom Wind- und Solarparkentwickler UKA erhalten. Die Ende Juni eingegangenen Bestellungen haben eine Gesamtleistung von 700 Megawatt, wie der Windkraftanlagenbauer aus Hamburg am Dienstag mitteilte. Geliefert werden sollen 100 Turbinen der Typen N175/6.X und N163/6.X mit einer Nennleistung von 7 Megawatt für mehrere Projekte in verschiedenen Bundesländern. Hinzu kämen mehrjährige Dienstleistungs- und Wartungsaufträge.

    Ifo: Materialmangel in der Industrie steigt weiter

    MÜNCHEN - Die deutsche Industrie klagt über einen steigenden Materialmangel. Im Juni berichteten 17,2 Prozent der Unternehmen von Engpässen, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Das waren 1,3 Punkte mehr als noch im Mai. Zum Vergleich: Im Januar hatte der Wert noch bei 5,8 Prozent gelegen.

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    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 42,32 auf Tradegate (07. Juli 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +29,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,69 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -15,08 %/+22,91 % bedeutet.





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