DHL Group: Deutsche Post übertrifft Q2-Erwartungen, erhöht Prognose 2026
DHL legt im zweiten Quartal 2026 kräftig zu: Umsatz und Ergebnis steigen deutlich, alle Unternehmensbereiche prägen das starke Zahlenwerk – mit teils außergewöhnlichen Effekten.
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- Q2 2026: Konzernumsatz steigt um mehr als 10% gegenüber dem Vorjahresquartal; Konzern-EBIT ca. EUR 1.850 Millionen (+ ca. 29%).
- DHL Express: EBIT im Q2 2026 ca. EUR 1.195 Millionen; deutlicher Anstieg gegenüber Vorjahr (ca. EUR 730 Millionen, inklusive EUR -30 Millionen Cost of Change) mit zusätzlichen positiven Effekten von ca. EUR 150 Millionen durch Luftfracht-Kapazitätsknappheit.
- DHL Global Forwarding: EBIT ca. EUR 240 Millionen; positive Effekte im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbereich aus der Steuerung des volatile Marktumfelds (Vorjahr: EUR 196 Millionen, inklusive EUR -19 Millionen Cost of Change).
- DHL Supply Chain: EBIT ca. EUR 305 Millionen; Vorjahreswert EUR 348 Millionen; positives Einmaleffekt von rund EUR 54 Millionen im Vorjahr.
- DHL eCommerce: EBIT ca. EUR 50 Millionen; leicht unter Vorjahr (EUR 56 Millionen, inklusive EUR -8 Millionen Cost of Change); positiver M&A-Einmaleffekt in Iberia von rund EUR 20 Millionen in Q2 2026 durch andere negative Einmaleffekte ausgeglichen.
- Ausblick 2026: Konzern-EBIT wird (> EUR 6,5 Milliarden) erwartet (bisher > EUR 6,2 Mrd); DHL-Bereiche (> EUR 5,9 Mrd; bisher > EUR 5,6 Mrd); Post & Paket Deutschland (> EUR 900 Millionen); Group Functions ca. (-EUR 400 Millionen).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei DHL Group ist am 05.08.2026.
Der Kurs von DHL Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 56,61EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,54 % im
Plus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.664,00PKT (-0,63 %).
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