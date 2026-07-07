Kopenhagen ist lebenswerteste Stadt der Welt

LONDON/KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Kopenhagen bleibt die lebenswerteste Stadt der Welt: Im jährlichen Ranking der britischen "Economist"-Gruppe belegt die dänische Hauptstadt zum zweiten Mal in Folge den Spitzenplatz. Gleich in drei Kategorien - Stabilität, Bildung und Infrastruktur - erzielte die Fahrradstadt Kopenhagen die Bestnote von 100 Punkten.

Auf Platz zwei und drei landeten unverändert die österreichische Hauptstadt Wien und Melbourne in Australien. Darauf folgen Sydney (Australien), Zürich, Genf (beide Schweiz) und Osaka (Japan). Auch Adelaide (Australien), Vancouver (Kanada) und Tokio (Japan) schafften es noch in die Top Ten. Lebenswerteste Region ist weiterhin Westeuropa.