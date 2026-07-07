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    KI-Machtkampf eskaliert

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    DeepSeek-Schock 2.0: Chinesische KI gewinnt rasant Marktanteile

    Steigende Kosten bei OpenAI und Anthropic treiben US-Firmen zu chinesischen KI-Modellen. DeepSeek und Z.ai gewinnen rasant Marktanteile.

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    KI-Machtkampf eskaliert - DeepSeek-Schock 2.0: Chinesische KI gewinnt rasant Marktanteile
    Foto: Imen Ben Youssef - picture alliance / Hans Lucas

    Chinesische KI-Anbieter gewinnen im Wettbewerb mit OpenAI und Anthropic an Boden. Das berichten mehrere Unternehmensvertreter, Entwickler und Analysten im Gespräch mit CNBC. Ausschlaggebend sind vor allem die stark gestiegenen Kosten führender US-Modelle, während chinesische Alternativen bei Leistung und Preis immer attraktiver werden.

    Daten der Entwicklerplattform OpenRouter zeigen, dass der Anteil chinesischer KI-Modelle an der Nutzung durch US-Unternehmen seit dem 8. Februar dauerhaft über 30 Prozent lag. In einzelnen Wochen erreichte der Wert sogar 46 Prozent. Im Durchschnitt der vorangegangenen 12 Monate hatte der Anteil lediglich 11 Prozent betragen.

    Unternehmen achten stärker auf die Kosten

    Nach Einschätzung von Kyle Chan vom Thinktank Brookings verändert sich das Kaufverhalten vieler Firmen spürbar. Gegenüber CNBC sagte er: "Chinesische KI-Modelle sind für amerikanische Unternehmen derzeit besonders attraktiv, da die Kosten für KI in die Höhe schnellen." Früher habe die schnelle Einführung von KI im Vordergrund gestanden. Heute würden Unternehmen deutlich stärker auf die Kosten achten.

    Vor allem offene Modelle aus China profitieren davon. Sie erlauben Entwicklern, Teile der Technologie einzusehen, anzupassen und selbst zu betreiben. Damit unterscheiden sie sich von vielen geschlossenen Systemen westlicher Anbieter.

    Wie groß das Sparpotenzial sein kann, zeigt das KI-Start-up Lindy. Das Unternehmen verlagerte im Juni seinen gesamten Datenverkehr von den Claude-Modellen des Anbieters Anthropic zu DeepSeek. Firmenchef Flo Crivello sagte: "Wir haben es geschafft, und man konnte sehen, wie die Kostenkurve nach unten ging – sie ist regelrecht in den Keller gestürzt." Die Umstellung werde innerhalb weniger Monate Einsparungen in Millionenhöhe bringen.

     

    Neue Modelle gewinnen überraschend schnell Nutzer

    Besonders stark wächst derzeit das Interesse an GLM 5.2 von Z.ai. Laut Harpreet Arora von der Entwicklerplattform Vercel verzeichnete kein anderes Modell im Jahr 2026 eine schnellere Einführung. In der ersten vollständigen Woche nach dem Start stieg das tägliche Token-Volumen um das 27-Fache, die Zahl der Nutzer sogar um das 80-Fache.

    Arora sieht den Hauptgrund im Preis: "Der Preis spielt hier die entscheidende Rolle." Für viele Aufgaben sei nicht das leistungsstärkste Modell nötig. Unternehmen würden daher zunehmend auf die günstigste ausreichend gute Lösung setzen.

    Nach Angaben von OpenRouter-Analyst Justin Summerville sind chinesische Open-Source-Modelle häufig 60 bis 90 Prozent günstiger als Spitzenmodelle von OpenAI und Anthropic.

    Leistungsabstand schrumpft

    Auch technisch holen die chinesischen Anbieter auf. Brookings-Experte Chan schätzt, dass die führenden Modelle aus China nur noch 6 bis 9 Monate hinter den besten US-Systemen liegen. Summerville erklärte, die neuen offenen Modelle seien für nahezu alle Aufgaben geeignet, die nicht zu den komplexesten Anwendungen großer Sprachmodelle gehören.

    Auf der Plattform LaunchLemonade gehört GLM 5.2 inzwischen bereits zu den 5 meistgenutzten Modellen. Firmenchef Cien Solon erklärte, Modelle von Z.ai und Alibaba Qwen würden für Unternehmen zunehmend attraktiv, weil sie eine starke Kombination aus Leistung und Kosten böten.

    Experten sehen darin einen wichtigen Trend. Yacine Jernite von Hugging Face sagte CNBC, viele Unternehmen wollten günstigere KI-Systeme nutzen, die sie selbst kontrollieren und anpassen können. Angesichts der Entwicklung offener Modelle führe dieser Weg immer häufiger zu chinesischen Anbietern.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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