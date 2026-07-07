Flytxt geht Partnerschaft mit Digicel Trinidad & Tobago ein, um die KI-gestützte Kundeninteraktion zu transformieren

Durch diese Zusammenarbeit baut Flytxt seine strategische Partnerschaft mit der Digicel-Gruppe weiter aus und knüpft an den erfolgreichen Einsatz seiner KI-gestützten Lösungen bei einem anderen Konzernunternehmen, Wizze, an. Weltweit arbeitet Flytxt mit mehr als 75 Telekommunikationsunternehmen zusammen und unterstützt diese dabei, die Kundenbindung und das digitale Erlebnis für über eine Milliarde Mobilfunkkunden zu optimieren.

DUBAI, VAE, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Flytxt, ein auf KI-gestützte Optimierung von Unternehmensmarktplätzen spezialisiertes Unternehmen, gab heute eine Zusammenarbeit mit Digicel Trinidad & Tobago (T&T) bekannt – einer wichtigen Tochtergesellschaft der Digicel Group, dem führenden Anbieter von Telekommunikations- und digitalen Diensten, der Millionen von Kunden in 25 Märkten der Karibik und Mittelamerikas bedient.

Flytxt hat die erste Inbetriebnahme seiner cloud-nativen NEON-dX-Plattform erfolgreich abgeschlossen und damit den Grundstein für ein intelligenteres und stets verfügbares Customer Value Management (CVM) im Prepaid- und Postpaid-Geschäft von Digicel Trinidad & Tobago gelegt. Die Plattform kombiniert integrierte KI und Automatisierung, um eine tiefere Kundensegmentierung, präzise Zielgruppenansprache, Hyper-Personalisierung und Echtzeit-Entscheidungsfindung in wichtigen Anwendungsfällen wie Lebenszyklus-Marketing, Upselling, Cross-Selling und Kundenbindung zu ermöglichen.

Dr. Vinod Vasudevan, CEO von Flytxt, sagte: „Unternehmen, die in umsatzstarken, hart umkämpften Märkten wie der Telekommunikationsbranche tätig sind, erwarten zunehmend, dass KI ihnen dabei hilft, das Kundenerlebnis und das Geschäftswachstum kontinuierlich zu optimieren. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Digicel Trinidad & Tobago, das sich auf den Weg zu einer digital orientierten, KI-gesteuerten Kundenbindung begibt und dabei Kunden- und Marktsignale in intelligente Entscheidungen und zeitnahe Marketingmaßnahmen umwandelt, die den Customer Lifetime Value maximieren."

Die Lösung von Flytxt wird Digicel Trinidad & Tobago dabei unterstützen, von fragmentierten und manuellen Kampagnenabläufen zu einem hochgradig zentralisierten, skalierbaren und auf Erkenntnissen basierenden Engagement-Modell überzugehen. Durch die Vereinheitlichung von Kundenintelligenz, KI-gestützter Entscheidungsfindung und Omni-Channel-Kampagnenautomatisierung wird Flytxt dazu beitragen, die Agilität, die betriebliche Effizienz und die Wirkung in den gesamten Customer-Value-Management-Workflows (CVM) zu verbessern.

Die Einführung wird zudem die stets verfügbare Omni-Channel-Kundenbindung von Digicel T&T über alle digitalen Kontaktpunkte hinweg stärken. Marketingteams werden in der Lage sein, schneller auf Kundenbedürfnisse und Verhaltensänderungen mit personalisierten Angeboten und kontextbezogenen Marketingmaßnahmen zu reagieren.

Um mehr über die ergebnisorientierten KI- und Automatisierungslösungen von Flytxt zu erfahren, besuchen Sie , www.flytxt.ai und.

Informationen zu Flytxt

Flytxt ist ein Pionier bei der Bereitstellung robuster agentenbasierter KI für Unternehmen und treibt damit die Markteffizienz sowie messbare Geschäftsergebnisse voran. Die preisgekrönte KI basiert auf einer domänenerweiterten Wissensbasis und einer datenschutzkonformen Architektur für föderiertes Lernen, was ein kontinuierliches marktübergreifendes Lernen mit tiefem kontextuellem Verständnis der Marktdynamik ermöglicht. Agentenbasierte KI von Flytxt geht über Korrelationen und LLMs hinaus und wendet patentierte Techniken des kausalen Schlussfolgerns an, um Maßnahmen über Unternehmensworkflows hinweg zu entscheiden, zu simulieren und zu koordinieren, wodurch Ergebnisse wie Umsatzwachstum, Kundenbindung und Produktrentabilität kontinuierlich verbessert werden. Flytxt hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und arbeitet mit über 80 Unternehmen in mehr als 50 Ländern zusammen. Das Unternehmen unterhält eine Unternehmenszentrale in Dubai, Forschungs- und Entwicklungszentren für künstliche Intelligenz in Indien sowie Vertriebsniederlassungen in Mexiko, Kolumbien, Frankreich, Südafrika, Deutschland und Kenia.

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