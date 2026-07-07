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    Besonders beachtet!

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    RWE Aktie leidet unter Verkäufen - 07.07.2026

    Am 07.07.2026 ist die RWE Aktie, bisher, um -2,22 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RWE Aktie.

    Besonders beachtet! - RWE Aktie leidet unter Verkäufen - 07.07.2026
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.

    RWE aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.07.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die RWE Aktie. Mit einer Performance von -2,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der RWE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,41 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,22 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten RWE Aktionäre einen Verlust von -3,05 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RWE Aktie damit um +1,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,77 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in RWE eine positive Entwicklung von +26,68 % erlebt.

    RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,63 %
    1 Monat +2,77 %
    3 Monate -3,05 %
    1 Jahr +57,37 %
    Stand: 07.07.2026, 15:32 Uhr

    Informationen zur RWE Aktie

    Es gibt 780 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,93 Mrd. € wert.

    Belgien: 3 Aktienperlen | Bitcoin: Steuerhammer | Samsung: Neue KI-Angst?


    Die KI-Angst scheint nach den Samsung-Zahlen wieder an die Märkte zurückzukehren. Dabei lieferten die Südkoreaner starke Ergebnisse. Trotzdem stürzte die Aktie erneut ab. Sind Dividendentitel aktuell die bessere Wahl?

    RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation


    EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 07.07.2026 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt …

    RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information


    EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft / Share Buyback RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information 07.07.2026 / 14:00 CET/CEST Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS …

    So schlagen sich die Wettbewerber von RWE

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,85 %. Enel notiert im Plus, mit +0,34 %. Iberdrola notiert im Plus, mit +0,19 %. E.ON verliert -0,26 %

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    Ob die RWE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RWE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RWE

    -1,94 %
    +1,63 %
    +2,77 %
    -3,05 %
    +57,37 %
    +44,93 %
    +82,00 %
    +304,38 %
    +197,03 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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