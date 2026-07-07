Applied Materials Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 07.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Applied Materials Aktie. Mit einer Performance von -7,68 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Applied Materials Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,73 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 478,60€, mit einem Minus von -7,68 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Applied Materials ist führender Ausrüster der Halbleiter- und Displayindustrie. Kernprodukte sind Anlagen für Waferfertigung, Beschichtung, Lithografie-nahe Prozesse sowie Services und Software zur Prozessoptimierung. Starke Marktstellung dank Technologiebreite und Skaleneffekten. Wichtige Wettbewerber: ASML, Lam Research, KLA, Tokyo Electron. USP: breites Prozess-Portfolio, enge Kundenintegration, hohe F&E-Power.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Applied Materials-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +62,98 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Applied Materials Aktie damit um -25,28 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,25 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Applied Materials +125,38 % gewonnen.

Applied Materials Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -25,28 % 1 Monat +25,25 % 3 Monate +62,98 % 1 Jahr +206,30 %

Informationen zur Applied Materials Aktie

Stand: 07.07.2026, 15:33 Uhr

Es gibt 794 Mio. Applied Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 380,19 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,31 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -4,16 %.

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Ob die Applied Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Applied Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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