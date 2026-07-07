Lam Research Aktie weiter abwärts - 07.07.2026

Die Lam Research Aktie ist bisher um -6,24 % auf 286,90€ gefallen. Das sind -19,10 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Lam Research Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,42 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 286,90€, mit einem Minus von -6,24 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Lam Research ist ein Schlüsselakteur in der Halbleiterindustrie, der durch seine fortschrittlichen Fertigungslösungen und strategische Partnerschaften besticht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Lam Research-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +55,25 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Lam Research Aktie damit um -23,80 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lam Research +98,81 % gewonnen.

Lam Research Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -23,80 % 1 Monat +13,44 % 3 Monate +55,25 % 1 Jahr +255,38 %

Informationen zur Lam Research Aktie

Stand: 07.07.2026, 15:33 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Lam Research Aktien. Damit ist das Unternehmen 352,66 Mrd. € wert.

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Ob die Lam Research Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lam Research Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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