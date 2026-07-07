Unilever Aktie legt zu - 07.07.2026

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Unilever investiert war, konnte einen Gewinn von +15,05 % verbuchen.

Die Unilever Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,17 % auf 55,61€ zulegen. Das sind +1,71 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Unilever Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 55,61€, mit einem Plus von +3,17 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -3,99 % verloren.

Unilever Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,97 % 1 Monat +14,16 % 3 Monate +15,05 % 1 Jahr +1,40 %

Informationen zur Unilever Aktie

Stand: 07.07.2026, 15:34 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Unilever Aktien. Damit ist das Unternehmen 120,03 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Colgate-Palmolive, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,69 %. Kimberly-Clark notiert im Plus, mit +1,45 %. Procter & Gamble notiert im Plus, mit +2,04 %. Nestle legt um +1,78 % zu

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Ob die Unilever Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Unilever Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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