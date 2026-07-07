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    Besonders beachtet!

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    Unilever Aktie legt zu - 07.07.2026

    Am 07.07.2026 ist die Unilever Aktie, bisher, um +3,17 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Unilever Aktie.

    Besonders beachtet! - Unilever Aktie legt zu - 07.07.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Unilever Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 07.07.2026

    Die Unilever Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,17 % auf 55,61 zulegen. Das sind +1,71  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Unilever Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 55,61, mit einem Plus von +3,17 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Unilever investiert war, konnte einen Gewinn von +15,05 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -3,99 % verloren.

    Unilever Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,97 %
    1 Monat +14,16 %
    3 Monate +15,05 %
    1 Jahr +1,40 %
    Stand: 07.07.2026, 15:34 Uhr

    Informationen zur Unilever Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Unilever Aktien. Damit ist das Unternehmen 120,03 Mrd. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Colgate-Palmolive, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,69 %. Kimberly-Clark notiert im Plus, mit +1,45 %. Procter & Gamble notiert im Plus, mit +2,04 %. Nestle legt um +1,78 % zu

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    Ob die Unilever Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Unilever Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Unilever

    +3,12 %
    +4,97 %
    +14,16 %
    +15,05 %
    +1,40 %
    +13,60 %
    +7,08 %
    +22,37 %
    +443,52 %
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