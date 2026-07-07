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    Trump erwägt Verkauf von F-35-Jets an die Türkei

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump sieht keine Sicherheitsbedenken beim F-35
    • Türkei 2019 wegen S-400 aus F-35 Programm entfernt
    • Trump hält Verkauf für möglich reagiert aber vage
    Trump erwägt Verkauf von F-35-Jets an die Türkei
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei einem möglichen Verkauf von US-Kampfjets vom Typ F-35 an die Türkei sieht Präsident Donald Trump keine Sicherheitsbedenken. Ein solcher Deal sei "sicher etwas, das wir in Erwägung ziehen", sagte er bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. "Es ist ein großartiger Plan", meinte Trump ohne konkreter zu werden oder einen etwaigen Verkauf zu bestätigen.

    F-35-Jets zentraler Streitpunkt in US-Türkei-Beziehung

    Als am Bau der F-35 - einem Tarnkappenbomber - beteiligter Partner hätte die Türkei eigentlich etwa 100 Jets bekommen sollen. Doch nachdem die Regierung in Ankara das russische Raketenabwehrsystem S-400 erworben hatte, schloss die US-Regierung die Türkei 2019 während Trumps erster Präsidentschaft aus dem Programm aus.

    Trump: Mache mir keine Sorgen

    Die USA fürchteten, dass Russland über das empfindliche Radar des S-400-Waffensystems an Daten über die Tarnkappenfähigkeiten der F-35-Jets gelangen könnte. Angesprochen auf diese Gefahr gab sich Trump unbeeindruckt. "Ich mache mir überhaupt keine Sorgen um irgendetwas", sagte er und verwies auf die gute Beziehung zwischen den USA und der Türkei. Konkreter antwortete Trump auf die Sicherheitsbedenken nicht./ngu/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lockheed Martin Aktie

    Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 479,4 auf Tradegate (07. Juli 2026, 15:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lockheed Martin Aktie um +7,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Lockheed Martin bezifferte sich zuletzt auf 108,78 Mrd..





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