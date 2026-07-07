DHL erhöht Ausblick nach starkem Quartal

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 56,92 auf Tradegate (07. Juli 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +8,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,13 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 68,02 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -22,21 %/+6,08 % bedeutet.