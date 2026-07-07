DHL erhöht Ausblick nach starkem Quartal
- DHL hebt Jahresprognose 2026 auf über 6,5 Mrd
- Q2 Ebit steigt um 29 Prozent auf 1,85 Mrd
- Umsatz Q2 über 10 Prozent Express als Haupttreiber
BONN (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern DHL hat nach einem überraschend gut ausgefallenen zweiten Quartal seine Jahresprognose angehoben. Statt über 6,2 Milliarden Euro soll das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) 2026 nun mehr als 6,5 Milliarden Euro betragen, wie der Dax -Konzern überraschend am Dienstag in Bonn mitteilte. Im zweiten Quartal zog das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 29 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro an, getragen vor allem vom Expressgeschäft. Der Umsatz legte in den drei Monaten bis Ende Juni um mehr als 10 Prozent zu. Im Vorjahresquartal hatten Zoll- und weitere handelspolitische Rahmenbedingungen die Geschäfte gebremst. Die Aktie der Deutschen Post stieg nach der Mitteilung auf ein Tageshoch und lag zuletzt 0,8 Prozent im Plus./men/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 56,92 auf Tradegate (07. Juli 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +8,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,13 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 68,02 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -22,21 %/+6,08 % bedeutet.
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Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).