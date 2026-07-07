🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSamsung Electronics (Spons. GDR) AktievorwärtsNachrichten zu Samsung Electronics (Spons. GDR)

    Halbleitercrash

    453 Aufrufe 453 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Chip-Rallye bricht ein: Bärenstark bei Samsung reicht nicht

    Das Phänomen ist bereits von Nvidia bekannt: Trotz extrem guter Geschäftszahlen, wird die Aktie abgestraft. Samsung hat es diesmal erwischt. Ist die Chip-Rallye damit am Ende?

    Für Sie zusammengefasst
    Halbleitercrash - Die Chip-Rallye bricht ein: Bärenstark bei Samsung reicht nicht
    Foto: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpa

    In der Nacht von Montag auf Dienstag präsentierte Samsung extrem gute Geschäftszahlen und die Aktie des Unternehmens fiel um rund 11 Prozent. Kann man hier von einem Nvidia- oder Samsung-Effekt sprechen? Soll heißen: gut, ist nicht gut genug?

    Aber nicht nur das: Im Verlauf des Handels am Dienstag zog es dann die gesamte Halbleiterbranche abwärts. Die Aktien von Micron Technology und Sandisk verloren im US-Handel jeweils mehr als 6 beziehungsweise über 9 Prozent. Der Nasdaq 100 gab über einen Prozent nach (MESZ 17 Uhr).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NVIDIA!
    Short
    221,46€
    Basispreis
    2,29
    Ask
    × 7,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    168,44€
    Basispreis
    2,49
    Ask
    × 7,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Samsung ist gemessen an der Marktkapitalisierung der weltweit größte Hersteller von Speicherchips. Zwar verzeichnete das Unternehmen einen 19-fachen Gewinnsprung, doch selbst das reichte nicht aus, um die hohen Erwartungen des Marktes zu erfüllen.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Halbleiterwerte stehen nach ihrer beispiellosen Rallye erneut auf dem Prüfstand. Anleger hinterfragen zunehmend die hohen Bewertungen. Seit Monatsbeginn brechen die Chipwerte ein.

    Ob eine typische Marktrotation hin zu Konsumtiteln stattfindet, bleibt fraglich. Ein Indiz könnte sein, dass der Dow Jones, vertreten mit Industrietiteln, moderat in dieser Phase ansteigt. 

    Besonders auffällig bewegten sich die Magnificient Seven: Microsoft gewinnt mehr als 1,3 Prozent hinzu und führte damit eine Erholung der Softwarebranche an. Auch Meta Platforms und Amazon können gewinnen. Auch Alphabet konnte zulegen. Sind die Mag 7 der heimliche Gewinner des Chip-Ausverkaufs?

    Theoretisch ist dies möglich: Unternehmen wie Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta investieren derzeit dreistellige Milliardensummen in Rechenzentren und KI-Hardware. Werden GPUs und andere Halbleiter günstiger, sinken ihre Investitionskosten, was die Gewinnmargen verbessern könnte. 

    Die Nachfrage nach Chips bleibt aber ungebrochen hoch. ABER: Der Markt hat auch bereits schon sehr viel Zukunft eingpreist, die jetzt abgelassen wird.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Halbleitercrash Die Chip-Rallye bricht ein: Bärenstark bei Samsung reicht nicht Das Phänomen ist bereits von Nvidia bekannt: Trotz extrem guter Geschäftszahlen, wird die Aktie abgestraft. Samsung hat es diesmal erwischt. Ist die Chip-Rallye damit am Ende?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     