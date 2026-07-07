Britischer Rechtspopulist Nigel Farage legt Mandat nieder
Für Sie zusammengefasst
- Nigel Farage tritt als Abgeordneter zurück
- Farage will in der anberaumten Nachwahl antreten
- Reform UK führt in Umfragen, Spendenaffäre bekannt
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX) - Der Chef der britischen Rechtspopulisten Nigel Farage legt sein Parlamentsmandat nieder - und will in einer Nachwahl erneut antreten. Das sagte der Vorsitzende der Partei Reform UK, die derzeit in Großbritannien die Umfragen anführt. Der einstige Brexit-Vorkämpfer war zuvor wegen umstrittener Spenden in die Schlagzeilen geraten./cmy/DP/jha
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