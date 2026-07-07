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    Rapid Dose Therapeutics erweitert strategische Zusammenarbeit mit weltweit führendem Nikotin-Anbieter und startet Vermarktung in Saudi-Arabien

    Rapid Dose Therapeutics erweitert strategische Zusammenarbeit mit weltweit führendem Nikotin-Anbieter und startet Vermarktung in Saudi-Arabien
    Foto: adobe.stock.com

    Burlington, Ontario / 7. Juli 2026 / IRW-Press / Rapid Dose Therapeutics Corp. („RDT“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Technologie zur Verabreichung von Arzneimitteln über dünne orale Filme spezialisiert hat, freut sich, den Abschluss einer Absichtserklärung („MOU“) mit einem weltweit führenden Unternehmen der Nikotinproduktbranche bekannt zu geben, wodurch die bestehende ^^ der Parteien im Zusammenhang mit der firmeneigenen QuickStrip-Technologie für lösliche orale Nikotinstreifen von RDT erweitert wird.

     

    Die am 30. Juni 2026 unterzeichnete Absichtserklärung folgt auf den Abschluss der vorherigen Entwicklungsvereinbarung zur Vorbereitung der Markteinführung und ermöglicht es den Unternehmen, nahtlos in die nächste Phase überzugehen – von der Vorbereitung der Markteinführung zur Vermarktung der Produkte –, wodurch die Fortsetzung der Leistungserbringung und der damit verbundenen Vergütungen während der Übergangsphase sichergestellt wird.

     

    In den ersten vier bis sechs Wochen, die von der Absichtserklärung abgedeckt sind, werden die beiden Unternehmen gemeinsam einen Programmplan (die „Kooperationsvereinbarung“) erarbeiten, der kurz-, mittel- und langfristige Ziele umfasst, einschließlich Rollen, Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Meilensteine sowie definierter Leistungen und Zahlungen, die für die Vermarktung der Produkte erforderlich sind. Die fertiggestellte Kooperationsvereinbarung sieht für beide Parteien einen abschließenden Zeitraum von sechs Monaten vor, in dem der Schwerpunkt gezielt auf die Meilensteine der Markteinführung gelegt wird, darunter Markenbildung, Zulassungsangelegenheiten, technische Validierung, Produkt-Benchmarking, wirtschaftliche Bewertung und Markteinführungsbereitschaft. Die Phasen der Absichtserklärung und der Kooperationsvereinbarung sind notwendig, damit beide Parteien ihre eigene Bereitschaft für die Kommerzialisierung des löslichen oralen Nikotinstreifens QuickStrip abschließen können.

     

    Laufende Gespräche über eine Vermarktungsmöglichkeit in Saudi-Arabien

     

    Wichtig ist, dass die Absichtserklärung Saudi-Arabien als eigenständige Marktchance anerkennt, was es RDT ermöglicht, die Vermarktung im Königreich eigenständig voranzutreiben und gleichzeitig die umfassendere globale Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. Diese strategische Ausgliederung ermöglicht es RDT, Gespräche mit potenziellen regionalen Partnern aufzunehmen, um mit seinem Produkt „QuickStrip Nicotine“ (NicStrip) einen Markt für lösliche Nikotin-Mundstreifen in Saudi-Arabien zu etablieren.

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