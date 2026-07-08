Vom Ausbau der Schieneninfrastruktur profitieren

Der Bund will im kommenden Jahr mehr Geld in den Neu- und Ausbau des Schienennetzes stecken. Das geht aus einem Kabinettsentwurf des Finanzministeriums für den Haushalt 2027 hervor. Insgesamt sollen rund 530 Mio. Euro zusätzlich in Neu- und Ausbauprojekte der Bahn fließen.

Das zusätzliche Geld stammt aus den Etats von Verkehrs- und Verteidigungsministerium, weil bestimmte Schienenwege als militärisch notwendig eingestuft sind. Das Bundesverkehrsministerium hatte in den Haushaltsverhandlungen auf mehr Geld für Neu- und Ausbauprojekte gepocht.

Auch Geld aus dem Verteidigungshaushalt

Zwar fließen in den kommenden Jahren viele Milliarden aus dem Sondervermögen für Infrastruktur in die Schiene. Dabei liegt der Fokus jedoch auf der Sanierung bestehender Bahnstrecken.