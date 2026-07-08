Revolution Medicines: Auch Europa will das Medikament so schnell wie möglich!

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EPA) kündigte zu Wochenbeginn an, die Prüfung des Medikamentenkandidaten des US-Biotechs zu beschleunigen. Dafür hat der Ausschuss für Humanarznei eine stufenweise Überprüfung von Daraxonrasik eingeleitet, damit eine Zulassung der Arznei sehr schnell durchgeführt werden kann, sobald Revolution Medicines einen Antrag bei der EMA einreicht.

Der Medikamentenkandidat gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs von Revolution Medicines ist noch nicht offiziell auf dem Markt, aber schon jetzt sind die Bemühung riesengroß das Krebsmittel so schnell wie möglich zuzulassen. Nach der Zulassung eines beschleunigten Verfahrens in den USA, soll Daraxonrasib auch in Europa schnellsten auf den Markt kommen.

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Blockbuster-Qualität garantiert?

Für die EMA steht außer Frage, dass "ein erheblicher ungedeckter medizinischer Bedarf für Patienten" besteht. "Menschen mit metastasiertem Pankreaskrebs, deren Erkrankung nach einer vorherigen Behandlung fortschritt, haben nur sehr begrenzte Behandlungsmöglichkeiten und eine schlechte Prognose mit einer Lebenserwartung von etwa 6 Monaten", führte die Europäische Arzneimittelbehörde weiter aus.

FDA schon einen Schritt weiter

Obwohl sich Daraxonrasip immer noch in der experimentellen Phase befindet, ist der Medikamentenkandidat in den USA schon unter bestimmten Voraussetzung außerhalb klinischer Studien verfügbar. Die FDA gab bereits grünes Licht für die Behandlung von Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs in einer sorgfältig kontrollierten Umgebung.

Mein Tipp: Die Aktie wird noch für viel Furore sorgen

Nach den USA bemüht sich jetzt auch Europa, das Mittel so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Die Frage ist damit nicht mehr, ob Daraxonrasip ein Blockbuster Medikament wird, sondern wann die Einnahmen bei Revolution Medicines in die Höhe schießen.

RBC Capital Markets schätzt das Umsatzpotenzial von Daraxonrasip auf mehr als fünf Milliarden US-Dollar. Damit würden die Kalifornier direkt mit ihrem ersten Medikament mehr als nur einen Volltreffer landen.

In der wo Börsenlounge sind wir schon seit Mitte Mai bei der Aktie engagiert und liegen rund 30 Prozent mit der Position im Plus. Aber der Zug dürfte für Anleger immer noch nicht abgefahren sein. Sobald die Amerikaner den Zulassungsantrag einreichen, könnte weiterer Schwung in die Aktie kommen. Er wird im Laufe des zweiten Halbjahres 2026 erwartet.

Revolution Medicines teilte erst kürzlich mit, bei der fortlaufenden Einreichung des Zulassungsantrags (NDA) bei der US-Arzneimittelbehörde FDA für Daraxonrasib "deutliche Fortschritte" zu machen.

Rücksetzer im Kurs sind daher eine Gelegenheit. Bauchspeichelkrebs muss nicht das einzige Anwendungsfeld für Daraxonrasip sein. So prüft bereits Tango Therapeutics, ob ein Medikamentenkandidat aus seiner Schmiede mit dem Wirkstoff von Revolution Medicines auch bei Lungenkrebs Anwendung finden kann.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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