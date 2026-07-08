🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Vossloh AG

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erfolg mit Digitalisierung

    Vossloh ist ein führender Ausrüster für Schieneninfrastruktur. Auch hier schreitet die Digitalisierung voran.

    Die Vossloh AG gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Produkten und Dienstleistungen für die Bahninfrastruktur. Doch während viele Investoren beim Thema Bahn an Zughersteller denken, verdient Vossloh sein Geld mit der Infrastruktur: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichen sowie Dienstleistungen rund um Wartung und Instandhaltung. 

    Vossloh positioniert sich damit in einem strukturell wachsenden Markt, der von langfristigen Infrastrukturinvestitionen geprägt ist. Das operative Geschäft gliedert sich in die drei Segmente: Core Components (Schienenbefestigungssysteme und Betonschwellen), Customized Modules (Entwicklung und Produktion von Weichen- und Kreuzungssystemen) sowie Lifecycle Solutions (Wartung, Schienenschleifen, Schweißarbeiten, Digitalisierung und Instandhaltungsdienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus einer Bahnstrecke). 

    Solides Wachstum

    Besonders attraktiv ist der hohe Serviceanteil. Während Infrastrukturprojekte oftmals konjunkturabhängig sind, sorgen Wartung und Instandhaltung für wiederkehrende Umsätze und eine bessere Planbarkeit. 

    Vossloh wächst mit soliden Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Während der vergangenen fünf Jahre zog der Konzernumsatz im Schnitt um 7,3% pro Jahr von 942,8 Mio. Euro auf 1,34 Mrd. Euro an, während sich das operative Ergebnis von 47,9 Mio. Euro auf 91,5 Mio. Euro beinahe verdoppelte (durchschnittliche Wachstumsrate: 13,8% p.a.). 

    Strategische Übernahme geplant

    Nun treibt das Unternehmen den Ausbau seines Digitalgeschäfts weiter voran und will den britischen Lidar-Spezialisten (LiDAR – Light Detection and Ranging, ein optisches Messverfahren, dass Laserstrahlen aussendet, um die Entfernung zu Objekten in Echtzeit zu berechnen) Cordel Group plc übernehmen. Mit dem Deal stärkt Vossloh gezielt seine Kompetenzen im Bereich automatisierter Gleisinspektion und KI-basierter Überwachungssysteme. 

    Günstig bewertet

    Für Vossloh ist die geplante Übernahme strategisch wichtig. Das Unternehmen sieht digitale Bahn-Lösungen inzwischen als zentrale Wachstumspriorität. Durch die Kombination der Cordel-Technologien mit den bestehenden Laserinspektionssystemen von Vossloh sollen künftig automatisierte Systeme zur kontinuierlichen Überwachung von Bahnnetzen entstehen. 

    Mit einem KGV um 16 ist die Vossloh-Aktie fundamental günstig. Langfristige Anleger können zudem mit einer Dividendenrendite von rund 2,1% rechnen. Kaufen!

    Empfehlung: kaufen
    Kursziel: 84,60 EUR; StopLoss: unter 59,50 EUR

    Mehr News und Informationen finden sie unter FUCHSBRIEFE | LinkedIn

     






    Autor
    FUCHS-Kapital
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von FUCHS-Kapital
    Vossloh AG Erfolg mit Digitalisierung Vossloh ist ein führender Ausrüster für Schieneninfrastruktur. Auch hier schreitet die Digitalisierung voran.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     