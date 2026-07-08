Erfolg mit Digitalisierung

Vossloh positioniert sich damit in einem strukturell wachsenden Markt, der von langfristigen Infrastrukturinvestitionen geprägt ist. Das operative Geschäft gliedert sich in die drei Segmente: Core Components (Schienenbefestigungssysteme und Betonschwellen), Customized Modules (Entwicklung und Produktion von Weichen- und Kreuzungssystemen) sowie Lifecycle Solutions (Wartung, Schienenschleifen, Schweißarbeiten, Digitalisierung und Instandhaltungsdienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus einer Bahnstrecke).

Die Vossloh AG gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Produkten und Dienstleistungen für die Bahninfrastruktur. Doch während viele Investoren beim Thema Bahn an Zughersteller denken, verdient Vossloh sein Geld mit der Infrastruktur: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichen sowie Dienstleistungen rund um Wartung und Instandhaltung.

Solides Wachstum

Besonders attraktiv ist der hohe Serviceanteil. Während Infrastrukturprojekte oftmals konjunkturabhängig sind, sorgen Wartung und Instandhaltung für wiederkehrende Umsätze und eine bessere Planbarkeit.

Vossloh wächst mit soliden Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Während der vergangenen fünf Jahre zog der Konzernumsatz im Schnitt um 7,3% pro Jahr von 942,8 Mio. Euro auf 1,34 Mrd. Euro an, während sich das operative Ergebnis von 47,9 Mio. Euro auf 91,5 Mio. Euro beinahe verdoppelte (durchschnittliche Wachstumsrate: 13,8% p.a.).

Strategische Übernahme geplant

Nun treibt das Unternehmen den Ausbau seines Digitalgeschäfts weiter voran und will den britischen Lidar-Spezialisten (LiDAR – Light Detection and Ranging, ein optisches Messverfahren, dass Laserstrahlen aussendet, um die Entfernung zu Objekten in Echtzeit zu berechnen) Cordel Group plc übernehmen. Mit dem Deal stärkt Vossloh gezielt seine Kompetenzen im Bereich automatisierter Gleisinspektion und KI-basierter Überwachungssysteme.

Günstig bewertet

Für Vossloh ist die geplante Übernahme strategisch wichtig. Das Unternehmen sieht digitale Bahn-Lösungen inzwischen als zentrale Wachstumspriorität. Durch die Kombination der Cordel-Technologien mit den bestehenden Laserinspektionssystemen von Vossloh sollen künftig automatisierte Systeme zur kontinuierlichen Überwachung von Bahnnetzen entstehen.

Mit einem KGV um 16 ist die Vossloh-Aktie fundamental günstig. Langfristige Anleger können zudem mit einer Dividendenrendite von rund 2,1% rechnen. Kaufen!

Empfehlung: kaufen

Kursziel: 84,60 EUR; StopLoss: unter 59,50 EUR Mehr News und Informationen finden sie unter FUCHSBRIEFE | LinkedIn