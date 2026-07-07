Aktien New York
Dow auf viertem Rekordhoch in Folge - Chip-Aktien schwach
- Dow klettert am vierten Börsentag aufs Rekordhoch
- Nasdaq 100 verliert wegen enttäuschender Samsung Zahlen
- S&P 500 fällt 0,2 Prozent belastet durch Halbleiter
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat sich am Dienstag den vierten Börsentag in Folge zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. Wie am Vortag hielten sich die Kursgewinne aber in Grenzen. In den ersten Handelsminuten legte der Dow um 0,2 Prozent auf 53.154 Zähler zu.
Ganz anders sah es an der am Vortag noch starken Technologiebörse Nasdaq aus. Dort gerieten vor allem die Aktien der Halbleiterbranche unter Druck, nachdem der Elektronik- und Chip-Gigant Samsung den Markt nicht mit einem Rekordergebnis überzeugen konnte. Der Nasdaq 100 büßte 1,2 Prozent auf 29.339 Punkte ein.
Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 7.525 Punkte nach unten. Auch hier bremsten die in dem Index schwer gewichteten Halbleiteraktien./bek/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics Aktie
Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,65 % und einem Kurs von 4.210 auf Tradegate (07. Juli 2026, 15:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics Aktie um -11,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics bezifferte sich zuletzt auf 971,65 Mrd..
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ja, Timburg, es ist Urlaubszeit. Daher nun später.
Monatsbericht Juni 2026
Käufe:
Pfizer (Nachkauf; Grund: Mir gefällt, dass nicht immer ganze Firmen übernommen werden, sondern nur einzelne Präparate und Märke; das senkt Risiken und Kosten. Auch ist die Quartalseinnahme mit 0,75 $zur Dividende auskömmlich, wie die Dividende mit 0,43 $ = 6,7 % brutto ; 1ct mehr sollten bald kommen; Schuldenabbau dito)
Bellevue Gold (Teil-Rückkauf und verbilligt, da ich einen Rücksetzer bei Gold über den Sommer erwarte, jedoch nicht weiß, wie tief er gehen wird, erst einmal die Hälfte gekauft)
Porsche Holding SE (Nachkauf vor Dividendentermin; mir gefällt weiterhin das KGV unter 3 und die Dividende über 4 %)
Annaly Capital Management (Rückkauf der zu 21,xx in € verkauften; im 2. Depot und verbilligt, brauche Geldfluss)
FMC Corp ( Nachkauf 2. Tranche; nun habe ich gelesen, dass die Firma überlegt, sich komplett zu verkaufen; Schuldenreduktion und Sparprogramm laufen; somit neben Turnaround auch Übernahmespekulation mit 2,12 % Dividende)
GQG Partners (Nachkauf 2. Tranche und verbilligt)
Fiserv (Warum kaufe ich nun diesen dividendenfreien Titel? Weil das Ding auf meine Erinnerungsliste stand; das Papier wurde hier schon besprochen, und stand damals 48 % höher; danach stieg es weiter; nun hat man ein KGV von 10,6, macht ein wenig in ARP und zahlt etwas Schulden zurück; Der Einstieg ist nur mit wenig Geld und ich würde ggf. die Position bei Fallen ordentlich aufstocken zur 1. Tranche- Ich glaube an einen Burggraben, Gewinn und nach 2027 Gewinnsteigerung; doch weiteres fallen ist möglich)
Accenture PLC (mir gefällt die Dividende; das Geld hatte ich ja u.a. vom Abbot Verkauf)
Pfizer (erneuter Kauf zum Monatsende)
Verkäufe:
GFT habe ich mal halbiert mit einem Automatikverkauf (da ich den Rückkauf verpasst hatte, ist diese Gewinnmitnahme zum Verlustausgleich)
Abbott Laboratories (die kleine Erholung zum Verkauf genutzt; Gewinn in Aktien behalten; für die Zeit war es gut; sofern die 80 $ noch einmal kommen, könnte ein Rückkauf erfolgen; Pharm. ist derzeit irgendwie nicht on vogue)
Fuchs ST (Dividende und ein wenig Gewinn in Aktien behalten)
Bellevue Gold (den Teilrückkauf erneut mit Gewinn verkauft; Gewinn in Aktien behalten; Ich trau dem "Frieden" nicht))
Fiserv (Verkauf und behalt eines Erinnerungsstückes gratis; so verfolge ich es weiter und habe kein Geld riskiert)
APPLE HOSPITALITY REIT (Teilverkauf der Gewinne, da der Titel recht gut gelaufen ist, nun im oberen Quadraten der Kurse steht und evtl. die Weltmeisterschaft für diese Kursentwicklung mit zuständig ist.)
Am Monatseinkommen beteiligten sich
Enbridge, Pan American Silver, CAPITAL STHWEST CORP, Legal & General, Ströer, AGNC Investment, SEVEN & I HOLDINGS CO, Pfizer, Avista, APPLE HOSPITALITY REIT, REALTY INC. CORP, Agnico Eagle, Amcor PLC, Wolters Kluver, Newmont Corporation, SIXT VZ, VW VZ, Midcap Financial Investment, GQG Partners, BP Plc, MPC Container Ships, Kraft Heinz, Terumo, Porsche Holding, Imperial Brands, Fortitude Gold, Pepsico,
Sowie die Reste von
Aflac, Equinor, Wheaton Precisios Metals, OMV, Avista, 3M, Barrick Mining, Consolidated Edison, Viatris, Nippon Sanso, Stanley Black& Decker, T ROWE PRICE GROUP, Shell, Simon Property Group (Reit), Public Storeage
Was noch geschah:
Diesmal ist Equinor noch nicht angekommen - kam erst am 09.06.26
https://hhla.de/medien/news/detailansicht/hhla-hauptversammlung-beschliesst-uebertragung-der-a-aktien-auf-die-hauptaktionaerin hat am 11. Juni 2026 den umstrittenen Squeeze-out beschlossen. Minderheitsaktionäre werden mit 21,16 Euro je Aktie entschädigt. Der Übertragungsbeschluss wird wirksam, sobald er ins Handelsregister eingetragen wurde. Danach wird der Handel der HHLA-Aktien an den Börsen eingestellt. Dies geschieht meist wenige Wochen bis Monate nach der Hauptversammlung. Die Barabfindung wird ab der Bekanntmachung der Eintragung im Handelsregister gesetzlich mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz pro Jahr verzinst. Für Sie als betroffenen Kleinaktionär dürfen bei dieser Zwangsabwicklung keine Depotgebühren oder Provisionen anfallen. Sollte das angekündigte gerichtliche Spruchverfahren in einigen Jahren zu dem Ergebnis kommen, dass die 21,16 Euro zu niedrig angesetzt waren, erhalten Sie die Differenz automatisch nachgezahlt. Dafür müssen Sie die Aktie zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiterhalten.
Das war die KI
Ich habe 48 Stücke Rest, die nach der Dividendensenkung von 0,75 über 0,1 € auf nun 0 € gesenkt wurden.
Da alles unter 1 % war, bin ich froh, die 1000 € nun besser anlegen zu können. Da die KI Fehler macht, werde ich weiterhalten bis zum Delisting, da ich von einem erfolgreichen Spruchverfahren ausgehe.
Verschätzt habe ich mich bei der Dividende
Ich hatte einige deutsche Titel gezielt ins Depot gekauft. Diesmal habe ich nicht vor dem Dividendentermin verkauft. Der Unterschied in Dividende ist somit erheblicher, als angenommen und die Asymmetrie wird auch in meinem Depot sichtbar. Die Kurse habe natürlich den Abschlag abgebildet. Somit lag ich bei dem Dividendeneingang erheblich zu niedrig mit meiner Erwartung.
Dividendenveränderung
Annaly Capital Management erhöht Quartalsdividende von 0,70 $ auf 0,75 $ je Aktie
SIXT VZ von 2,72 € auf 3,22 €
Snam von 0,17 € auf 0,18 €
Senkung
Es fehlt noch Snam ( Ex 22.6 Zahl 24.06)
Dafür kam Imperial Brands vorzeitig
Großes Depot:
Der kumulative Jahresertrag liegt 16,57 %
der kumulative Monatsertrag liegt - 0,09 %
Die Bargeld Quote bei rund 0,5 %
Die Dividende monatlich liegt um satte 45 % über dem Vormonat
Vergleich des Quartals zum VJ um rund 40 % über dem VJ
Bei meinem Gold und Silberdepot ging es rückwärts und das kleine will nicht so recht vom Fleck kommen.
Doch mit dem großen Depot haut es alles wieder raus.
Bei mir herrscht Zufriedenheit.
Euch allen viel Erfolg.
Liebe Börsianer,
das 1. Halbjahr 2026 ist Geschichte und so richte ich wieder einmal mein Augenmerk auf die Entwicklungen in meinem Depot:
das Datum ist jeweils der Erstkauf
Käufe
Nachkäufe
Verkäufe
Performance
Die Performance liegt per 30.06.2026 bei rund +6% (inkl. Nettodividende). Damit bin ich weiterhin unter meiner Benchmark (MSCI World ETF: fast +9%).
Die TOP Positionen im ersten Halbjahr waren Cisco (+55%), der EM Asia ETF (+30%) und Emerging Markets ETF (+27%). Direkt dahinter mit +25% die gute, alte Johnson & Johnson.
Die FLOP Werte waren: SAP (-33%), Coloplast (-31%) und Nike (-29%).
Bei zahlreichen Werten -insbesondere aus dem Gesundheitssektor und der Nahrungsmittelbranche- setze ich darauf, über kurz oder lang für meinen langen Atem belohnt zu werden. Garantien gibt’s freilich nicht.
Bei anderen Werten war/ist das bereits, beispielsweise seien BAT, Cisco oder Johnson & Johnson genannt.
In meiner Depotstruktur und Strategie wird es -das ist sicherlich keine Überraschung- auf absehbare Zeit keine Selbigen geben.
Auf den Gesamtmarkt bezogen rechne ich dagegen über kurz oder lang mit einer nachhaltigen Korrektur. Die Schere zwischen Stimmung und Kursen ist sehr weit auseinandergegangen und einer von beiden liegt zwangsläufig falsch (oder man trifft sich in der Mitte).
Ich gebe zu, dass es mental weiterhin herausfordernd ist, dem techgetriebenen Markt hinterherschauen zu müssen. "Müssen" im Sinne von dass ich nicht bereit bin, bei Käufen derartige Bewertungsniveaus zu bezahlen und ich deshalb in der Performance hinter dem MSCI World liege.
Dennoch wähne ich mich unverändert gut aufgestellt und warte auf die Dinge die da kommen.
Bastian
@Aktienkunta