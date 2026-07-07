Börsenstart USA - 07.07. - US Tech 100 schwach -1,66 %

Der Dow Jones steht bei 53.038,66 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.

Top-Werte: Johnson & Johnson +3,13 %, Verizon Communications +2,86 %, Walmart +2,83 %, McDonald's +2,54 %, Coca-Cola +2,52 %

Flop-Werte: Caterpillar -4,89 %, NVIDIA -1,30 %, Visa (A) -0,78 %, Boeing -0,57 %, American Express -0,46 %

Der US Tech 100 steht bei 29.220,01 PKT und verliert bisher -1,66 %.

Top-Werte: Thomson Reuters +5,37 %, DoorDash Registered (A) +5,31 %, Workday (A) +5,08 %, Gilead Sciences +4,43 %, PepsiCo +3,29 %

Flop-Werte: Astera Labs -9,49 %, Applied Materials -9,43 %, SanDisk Corporation -9,18 %, Teradyne -8,48 %, Intel -8,05 %

Der S&P 500 steht bei 7.515,46 PKT und verliert bisher -0,35 %.

Top-Werte: DoorDash Registered (A) +5,31 %, Workday (A) +5,08 %, GoDaddy Registered (A) +4,62 %, Charter Communications Registered (A) +4,44 %, Gilead Sciences +4,43 %

Flop-Werte: Applied Materials -9,43 %, SanDisk Corporation -9,18 %, GE Vernova -9,12 %, Teradyne -8,48 %, Intel -8,05 %

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!

