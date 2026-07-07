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    IAA MOBILITY 2027

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    Anmeldung gestartet - Buchungsrekord - Mehr als die Hälfte der Flächen bereits potenziell belegt

    IAA MOBILITY 2027 - Anmeldung gestartet - Buchungsrekord - Mehr als die Hälfte der Flächen bereits potenziell belegt
    Foto: vadimborkin - 258917169

    MÜNCHEN, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Anmeldung zur IAA MOBILITY 2027 ist heute offiziell gestartet. Das Interesse der internationalen Mobilitätsbranche bleibt ungebrochen hoch: Bereits vor dem regulären Anmeldestart verzeichnet die IAA MOBILITY einen Interessenrekord. Mehr als 100 Unternehmen haben sich vorab als Rebooker registriert, womit über ein Jahr vor dem Termin (7. bis 12. September 2027) bereits 53 Prozent aller Flächen der IAA MOBILITY (Innenstadt und Messegelände) potenziell belegt sind.  

    In line with its strategic focus, IAA MOBILITY 2027 has unveiled a new key visual. The design emphasizes the event's mission to focus not on individual vehicles, but on an interconnected mobility ecosystem.

    „Der hohe Anteil an bereits jetzt registrierten Rebookern zeigt: Unser Konzept aus IAA Summit und IAA Open Space stößt auf großes Interesse", sagt VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel. „Das schafft die Grundlage dafür, dass die IAA MOBILITY ihre Rolle als die weltweit führende Plattform für Mobilität, Nachhaltigkeit und Tech weiter ausbaut."

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    Hochkarätiges Teilnehmerfeld über alle Sektoren

    Zu den vorregistrierten Unternehmen zählen u.a. AUDI, AUMOVIO, BMW, CATL, Changan Automobile, Ford, Google, Horizon Robotics, Horse Powertrain, Hyundai Motors, Mahle, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, Riese & Müller, SAP, Schaeffler Technologies, Sonatus, smart, VW, XPENG und ZF. 

    Mathias Geisen, Vorstandsmitglied bei Mercedes-Benz betont: „Als Erfinder des Automobils prägen wir seit 140 Jahren die Mobilität – daher ist die Teilnahme an der IAA MOBILITY einfach Teil unserer DNA."

    „Unser größter Erfolg im Rahmen der IAA MOBILITY war der Beweis, dass hochwertige E-Bikes und Cargo-Bikes einen selbstverständlichen und angesehenen Platz auf einer Mobilitätsmesse einnehmen – einer Messe, die traditionell von der Automobilindustrie dominiert wird. ", sagt Dr. Sandra Wolf, CEO des Fahrradherstellers Riese & Müller. 

    „Die IAA MOBILITY 2025 war für Schaeffler ein fantastisches Erlebnis. Der direkte Austausch mit unseren Kunden lieferte uns wichtige Erkenntnisse und festigte die starken Partnerschaften, die wir aufgebaut haben.", sagt Matthias Zink, CEO Powertrain & Chassis der Schaeffler Group.

    Hohe Ausstellerzufriedenheit in 2025 

    Die Beliebtheit der IAA MOBILITY zeigt sich zudem durch die gestiegene Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit unter den Ausstellern. 83 Prozent der befragten Aussteller würden die IAA MOBILITY "ganz bestimmt" oder "wahrscheinlich" anderen Ausstellern zur Teilnahme weiterempfehlen (2023: 72 Prozent). 

    „Als Veranstalter sehen wir uns durch diese äußerst positive Entwicklung in unserer Konzeptstrategie vollkommen bestätigt. Auch in der Gesamtbewertung durch die Aussteller erzielte die IAA MOBILITY 2025 eine Positiv-Bewertung von 96 Prozent. Unsere Aussteller haben ihre IAA-Teilnahme in München als "ausgezeichnet", "sehr gut" oder "gut" bewerten", sagt VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel.

    Starke Leistung der IAA MOBILITY 2025 – und Planungssicherheit bis 2031

    Bei der IAA MOBILITY 2025 hatten 750 Aussteller aus 37 Ländern ihre Innovationen präsentiert. Über 350 Weltpremieren wurden vorgestellt. Der Anteil ausländischer Aussteller betrug 57 Prozent. Die größten Anteile davon aus China, Südkorea, Österreich, Italien sowie den USA. Die hohe Internationalität spiegelte sich auch bei den Besuchern wider: Der internationale Anteil der Gesamtbesucher lag bei rund 24 Prozent. 

    Zudem bleibt die IAA MOBILITY bis mindestens 2031 in München. Nachdem die IAA MOBILITY sich mit ihrem neuen Konzept äußerst erfolgreich in München etablierte, wurde die erfolgreiche Zusammenarbeit des Verbands der Automobilindustrie (VDA) und der Messe München vertraglich bis ins Jahr 2031 fixiert. 

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3001223/IAA_MOBILITY_2027.jpg
    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/3001228/IAA_MOBILITY_2027_Logo.jpg

    IAA MOBILITY 2027 Logo

     

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