JEFFERIES stuft Ottobock auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach einem Kauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Übernahme der spanischen Fesia Technology stärke und erweitere die Stellung des Prothesenherstellers in der Neuro-Orthopädie, schrieb Henrik Paganetty in einer Einschätzung am Dienstag. Angesichts der geringen Größe des Unternehmens dürfte sich der Einfluss auf Umsatz und operatives Ergebnis jedoch in Grenzen halten. Das Geschäft sei eher strategischer Natur./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,68 % und einem Kurs von 52,30EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 15:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: Ottobock

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

