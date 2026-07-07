Dow bleibt auf Rekordjagd - Chip-Aktien schwach

Ja, Timburg, es ist Urlaubszeit. Daher nun später.

Monatsbericht Juni 2026

Käufe:

Pfizer (Nachkauf; Grund: Mir gefällt, dass nicht immer ganze Firmen übernommen werden, sondern nur einzelne Präparate und Märke; das senkt Risiken und Kosten. Auch ist die Quartalseinnahme mit 0,75 $zur Dividende auskömmlich, wie die Dividende mit 0,43 $ = 6,7 % brutto ; 1ct mehr sollten bald kommen; Schuldenabbau dito)

Bellevue Gold (Teil-Rückkauf und verbilligt, da ich einen Rücksetzer bei Gold über den Sommer erwarte, jedoch nicht weiß, wie tief er gehen wird, erst einmal die Hälfte gekauft)

Porsche Holding SE (Nachkauf vor Dividendentermin; mir gefällt weiterhin das KGV unter 3 und die Dividende über 4 %)

Annaly Capital Management (Rückkauf der zu 21,xx in € verkauften; im 2. Depot und verbilligt, brauche Geldfluss)

FMC Corp ( Nachkauf 2. Tranche; nun habe ich gelesen, dass die Firma überlegt, sich komplett zu verkaufen; Schuldenreduktion und Sparprogramm laufen; somit neben Turnaround auch Übernahmespekulation mit 2,12 % Dividende)

GQG Partners (Nachkauf 2. Tranche und verbilligt)

Fiserv (Warum kaufe ich nun diesen dividendenfreien Titel? Weil das Ding auf meine Erinnerungsliste stand; das Papier wurde hier schon besprochen, und stand damals 48 % höher; danach stieg es weiter; nun hat man ein KGV von 10,6, macht ein wenig in ARP und zahlt etwas Schulden zurück; Der Einstieg ist nur mit wenig Geld und ich würde ggf. die Position bei Fallen ordentlich aufstocken zur 1. Tranche- Ich glaube an einen Burggraben, Gewinn und nach 2027 Gewinnsteigerung; doch weiteres fallen ist möglich)

Accenture PLC (mir gefällt die Dividende; das Geld hatte ich ja u.a. vom Abbot Verkauf)

Pfizer (erneuter Kauf zum Monatsende)

Verkäufe:

GFT habe ich mal halbiert mit einem Automatikverkauf (da ich den Rückkauf verpasst hatte, ist diese Gewinnmitnahme zum Verlustausgleich)

Abbott Laboratories (die kleine Erholung zum Verkauf genutzt; Gewinn in Aktien behalten; für die Zeit war es gut; sofern die 80 $ noch einmal kommen, könnte ein Rückkauf erfolgen; Pharm. ist derzeit irgendwie nicht on vogue)

Fuchs ST (Dividende und ein wenig Gewinn in Aktien behalten)

Bellevue Gold (den Teilrückkauf erneut mit Gewinn verkauft; Gewinn in Aktien behalten; Ich trau dem "Frieden" nicht))

Fiserv (Verkauf und behalt eines Erinnerungsstückes gratis; so verfolge ich es weiter und habe kein Geld riskiert)

APPLE HOSPITALITY REIT (Teilverkauf der Gewinne, da der Titel recht gut gelaufen ist, nun im oberen Quadraten der Kurse steht und evtl. die Weltmeisterschaft für diese Kursentwicklung mit zuständig ist.)

Am Monatseinkommen beteiligten sich

Enbridge, Pan American Silver, CAPITAL STHWEST CORP, Legal & General, Ströer, AGNC Investment, SEVEN & I HOLDINGS CO, Pfizer, Avista, APPLE HOSPITALITY REIT, REALTY INC. CORP, Agnico Eagle, Amcor PLC, Wolters Kluver, Newmont Corporation, SIXT VZ, VW VZ, Midcap Financial Investment, GQG Partners, BP Plc, MPC Container Ships, Kraft Heinz, Terumo, Porsche Holding, Imperial Brands, Fortitude Gold, Pepsico,

Sowie die Reste von

Aflac, Equinor, Wheaton Precisios Metals, OMV, Avista, 3M, Barrick Mining, Consolidated Edison, Viatris, Nippon Sanso, Stanley Black& Decker, T ROWE PRICE GROUP, Shell, Simon Property Group (Reit), Public Storeage

Was noch geschah:

Diesmal ist Equinor noch nicht angekommen - kam erst am 09.06.26

https://hhla.de/medien/news/detailansicht/hhla-hauptversammlung-beschliesst-uebertragung-der-a-aktien-auf-die-hauptaktionaerin hat am 11. Juni 2026 den umstrittenen Squeeze-out beschlossen. Minderheitsaktionäre werden mit 21,16 Euro je Aktie entschädigt. Der Übertragungsbeschluss wird wirksam, sobald er ins Handelsregister eingetragen wurde. Danach wird der Handel der HHLA-Aktien an den Börsen eingestellt. Dies geschieht meist wenige Wochen bis Monate nach der Hauptversammlung. Die Barabfindung wird ab der Bekanntmachung der Eintragung im Handelsregister gesetzlich mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz pro Jahr verzinst. Für Sie als betroffenen Kleinaktionär dürfen bei dieser Zwangsabwicklung keine Depotgebühren oder Provisionen anfallen. Sollte das angekündigte gerichtliche Spruchverfahren in einigen Jahren zu dem Ergebnis kommen, dass die 21,16 Euro zu niedrig angesetzt waren, erhalten Sie die Differenz automatisch nachgezahlt. Dafür müssen Sie die Aktie zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiterhalten.

Das war die KI

Ich habe 48 Stücke Rest, die nach der Dividendensenkung von 0,75 über 0,1 € auf nun 0 € gesenkt wurden.

Da alles unter 1 % war, bin ich froh, die 1000 € nun besser anlegen zu können. Da die KI Fehler macht, werde ich weiterhalten bis zum Delisting, da ich von einem erfolgreichen Spruchverfahren ausgehe.

Verschätzt habe ich mich bei der Dividende

Ich hatte einige deutsche Titel gezielt ins Depot gekauft. Diesmal habe ich nicht vor dem Dividendentermin verkauft. Der Unterschied in Dividende ist somit erheblicher, als angenommen und die Asymmetrie wird auch in meinem Depot sichtbar. Die Kurse habe natürlich den Abschlag abgebildet. Somit lag ich bei dem Dividendeneingang erheblich zu niedrig mit meiner Erwartung.

Dividendenveränderung

Annaly Capital Management erhöht Quartalsdividende von 0,70 $ auf 0,75 $ je Aktie

SIXT VZ von 2,72 € auf 3,22 €

Snam von 0,17 € auf 0,18 €

Senkung

Es fehlt noch Snam ( Ex 22.6 Zahl 24.06)

Dafür kam Imperial Brands vorzeitig

Großes Depot:

Der kumulative Jahresertrag liegt 16,57 %

der kumulative Monatsertrag liegt - 0,09 %

Die Bargeld Quote bei rund 0,5 %

Die Dividende monatlich liegt um satte 45 % über dem Vormonat

Vergleich des Quartals zum VJ um rund 40 % über dem VJ

Bei meinem Gold und Silberdepot ging es rückwärts und das kleine will nicht so recht vom Fleck kommen.

Doch mit dem großen Depot haut es alles wieder raus.

Bei mir herrscht Zufriedenheit.

Euch allen viel Erfolg.