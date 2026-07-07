JPMORGAN stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Letzte Indikationen der Fluggesellschaft vor dem anstehenden Quartalsbericht hätten nicht viel Neues enthalten, schrieb Harry J Gowers in einer Einschätzung am Dienstag. Die Aussagen deckten sich mit seinen Erwartungen./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:13 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 13,77EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 16:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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