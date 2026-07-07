Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 07.07.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.07.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: -8,59 %
Tagesperformance: -8,59 %
Platz 1
Performance 1M: -5,18 %
Performance 1M: -5,18 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -6,49 %
Tagesperformance: -6,49 %
Platz 2
Performance 1M: +7,42 %
Performance 1M: +7,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Siemens Energy: RBC hebt/Outperform-Aufträge stimmen positiv, Barclays stuft ab (negativ). Einige rechnen mit Seitwärts bis Anfang August; andere hoffen auf starke Zahlen. In den letzten 14 Tagen wird der Kurs als volatil beschrieben, teils ca. 6% Verlust. Fundamentale Impulse bleiben vorhanden, doch Analysten-Bewertungen dominieren die Bewegung.
Siemens
Tagesperformance: -4,27 %
Tagesperformance: -4,27 %
Platz 3
Performance 1M: +6,43 %
Performance 1M: +6,43 %
Hochtief
Tagesperformance: -3,97 %
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 4
Performance 1M: +1,97 %
Performance 1M: +1,97 %
Beiersdorf
Tagesperformance: +3,89 %
Tagesperformance: +3,89 %
Platz 5
Performance 1M: +13,88 %
Performance 1M: +13,88 %
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: +3,04 %
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 6
Performance 1M: +11,94 %
Performance 1M: +11,94 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -2,57 %
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 7
Performance 1M: +25,95 %
Performance 1M: +25,95 %
SAP
Tagesperformance: +2,50 %
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 8
Performance 1M: -12,05 %
Performance 1M: -12,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu SAP. Fundamentale Perspektiven bleiben robust: ERP‑Burggraben, Cloud‑Transformation, steigende Cloud-Umsätze und Margen. KI wird als Ergänzung gesehen, nicht Ersatz; Monetisierung von KI und Ausblick sind entscheidend. Risiko: KI-Narrativ könnte kurzfristig Kursbewegungen treiben; der 23. Juli bleibt ein wichtiger Katalysator. 14‑Tage-Veränderung ist nicht angegeben.
Airbus
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 9
Performance 1M: +19,51 %
Performance 1M: +19,51 %
Münchener Rück
Tagesperformance: +2,17 %
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 10
Performance 1M: +13,44 %
Performance 1M: +13,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment zu Münchener Rück: Fundamentale Signale bleiben positiv (eEPS2026 > 50€; Bewertung historisch niedrig). Technisch gab es eine Kurslücke nach oben, gefolgt von einem bearischen Engulfing; weitere Beobachtung der Trendentwicklung. Juli-Erneuerungen dürften Prämien belasten, Retrozession-Kürzung stärkt Umsatz, erhöht aber das Schadenrisiko. Insgesamt leicht optimistisch; 14‑tägige Veränderung nicht konkret angegeben.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 60,38%
|PUT: 39,62%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 20,75 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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