Angriff auf Tanker in der Straße von Hormus gemeldet
- Tanker in Straße von Hormus von Drohne getroffen
- Schiff leicht beschädigt, keine Verletzten
- Berichten zufolge Raketen auf Frachter abgefeuert
MASKAT (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus hat sich ein weiterer Angriff auf mindestens einen Tanker ereignet. Das Schiff sei in der Meerenge von einer Drohne getroffen und leicht beschädigt worden, teilte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) am Nachmittag unter Berufung auf "Militärbehörden" mit. Opfer habe es aber nicht gegeben und das Schiff setze seine Fahrt fort. Es blieb unklar, welche Behörde und welches Land den Angriff meldete.
Fast zeitgleich meldete die Behörde, dass ein Tanker in der Straße von Hormus von einem "unbekannten Geschoss" getroffen und vermutlich beschädigt worden sei. Es blieb unklar, ob es sich bei beiden Meldungen der Behörde um denselben Vorfall handelte. Unklar blieb auch, wer hinter dem Angriff steckt.
In der Nacht hatte die Behörde bereits einen Angriff in dem Gebiet gemeldet, bei dem nach Angaben der Schiffsbesatzung ein Tanker von einem "unbekannten Geschoss" getroffen wurde. Verletzt worden sei niemand. Das Portal "Axios" berichtete unter Berufung auf zwei US-Beamte, die iranischen Revolutionsgarden hätten mindestens zwei Raketen auf Frachter abgefeuert. Einer der Beamten sagte demnach, zwei Schiffe seien durch den Beschuss stark beschädigt worden./jot/DP/jha
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Du gehst davon aus, dass physischer Ölmarkt und derivativer Ölmarkt völlig losgelöst und unabhängig voneinander agieren.
Während das algorithmische Karussell pünktlich zum Start des neuen Quartals die nächste Entspannungsmeldung durch die Leitungen jagt und den WTI- sowie Brent-Papierpreis wieder unter die Marke von 73 USD drückt, lohnt sich der maximal distanzierte Blick auf die mechanische Realität hinter den Kulissen.
Die quantitative Einordnung der aktuellen Dynamik:
- Das Narrativ der reibungslosen Meerenge: Morgan Stanley lanciert pünktlich zum strategischen Wendepunkt Berichte über eine „schneller als erwartete Wiedereröffnung“ der Strasse von Hormuz. Das visuelle Zählen von Tankertransits dient als perfekter Trigger für die Short-Algorithmen im vakuumierten Papier-Raum. Es bedient exakt den Simplicity Bias der Masse: Ein paar passierende Schiffe werden sofort mit dem strukturellen Ende einer geopolitischen Blockade gleichgesetzt.
- Das 10-Millionen-Barrel-Paradoxon: Die Analysten selbst räumen ein, dass der Markt im Vorfeld nur durch historische US-Exporte und gedrosselte China-Importe vor einer massiven Verknappung von fast 10 Millionen Barrel pro Tag künstlich abgeschirmt werden musste. Dass das zeitgleiche Hochfahren der Nahost-Exporte nun übergangslos in einen dauerhaften, strukturellen Überschuss von 4,8 Millionen Barrel im nächsten Jahr münden soll, ist mathematische Akrobatik zur Beruhigung der Terminmärkte.
- Die unsichtbaren Atome im Untergrund: Während der Papier-Kontrakt auf dem Bildschirm den verordneten Rückzug antritt, verändern sich die tektonischen Platten der Realwirtschaft nicht im Sekundentakt. Die offizielle Gewährung erheblicher Sanktionserleichterungen für den Iran zeigt die nackte Notwendigkeit des Westens, physisches Öl um jeden Preis im System zu halten. Gleichzeitig markieren die sukzessiven Sektor-Downgrades für europäische Energiewerte den Versuch, institutionelles Kapital pünktlich zum Quartalsauftakt aus den realen Substanzwerten abzugsaugen.
Das Aquarium feiert die vermeintlich billige Energie und atmet kollektiv auf. Wer die Punkte im Untergrund verbindet, weiss: Die Schwerkraft der physischen Atome lässt sich durch mediale Nebelkerzen und temporäre Entlastungen im Derivate-Raum kurzfristig verbiegen, aber niemals aufheben.