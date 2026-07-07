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    ROUNDUP

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    Angriff auf Tanker in der Straße von Hormus gemeldet

    Für Sie zusammengefasst
    • Tanker in Straße von Hormus von Drohne getroffen
    • Schiff leicht beschädigt, keine Verletzten
    • Berichten zufolge Raketen auf Frachter abgefeuert
    ROUNDUP - Angriff auf Tanker in der Straße von Hormus gemeldet
    Foto: Emphyrio - pixabay

    MASKAT (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus hat sich ein weiterer Angriff auf mindestens einen Tanker ereignet. Das Schiff sei in der Meerenge von einer Drohne getroffen und leicht beschädigt worden, teilte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) am Nachmittag unter Berufung auf "Militärbehörden" mit. Opfer habe es aber nicht gegeben und das Schiff setze seine Fahrt fort. Es blieb unklar, welche Behörde und welches Land den Angriff meldete.

    Fast zeitgleich meldete die Behörde, dass ein Tanker in der Straße von Hormus von einem "unbekannten Geschoss" getroffen und vermutlich beschädigt worden sei. Es blieb unklar, ob es sich bei beiden Meldungen der Behörde um denselben Vorfall handelte. Unklar blieb auch, wer hinter dem Angriff steckt.

    In der Nacht hatte die Behörde bereits einen Angriff in dem Gebiet gemeldet, bei dem nach Angaben der Schiffsbesatzung ein Tanker von einem "unbekannten Geschoss" getroffen wurde. Verletzt worden sei niemand. Ein Sprecher des katarischen Außenministeriums machte den Iran für diesen Angriff verantwortlich und teilte mit, der Flüssiggas-Tanker "al-Rekajat" sei getroffen worden. Der Iran müsse umgehend alle Handlungen einstellen, die die Sicherheit der Schifffahrt bedrohten und die weltweite Energieversorgung gefährdeten. Der Iran sei "rechtlich voll verantwortlich", teilte der Sprecher mit./jot/DP/jha






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