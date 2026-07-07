Fury beginnt mit dem Bohrprogramm 2026 in Committee Bay in Nunavut

TORONTO, Kanada – 7. Juli 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mi ... – gibt bekannt, dass das Bohrprogramm 2026 im Projekt Committee Bay („Committee Bay“ oder das „Projekt“) im östlichen Kitikmeot-Gebiet von Nunavut, Kanada, angelaufen ist. Das Projekt erstreckt sich über mehr als 235.000 Hektar und verfügt über das Potenzial für eine Entdeckung im Distriktmaßstab.

Das Bohrprogramm 2026 umfasst Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 5.000 Metern (m) und konzentriert sich auf die Lagerstätte „Three Bluffs“ sowie das Prospektionsgebiet „Antler“, wo bei früheren Bohrungen bedeutende Goldmineralisierungen identifiziert wurden (Abbildung 1). In der Lagerstätte „Three Bluffs“ werden etwa 13 Bohrlöcher entlang einer Streichlänge von etwa einem Kilometer gebohrt, wobei der Schwerpunkt auf der Verdichtung und Erweiterung der bekannten Mineralressourcen liegt (Abbildung 2).

Im Rahmen des Programms 2026 sind derzeit drei Bohrlöcher in der Goldzone Antler geplant, um hochprioritäre Step-out- und Infill-Ziele zu erproben, die durch eine Auswertung historischer Bohrdaten identifiziert wurden. Zwei zuvor gebohrte Durchschneidungen – Bohrloch 16AN044 (9,9 m mit 3,19 g/t Au) und Bohrloch 11AN042 (13,0 m mit 4,0 g/t Au)1 – lieferten bedeutende Goldgehalte, wurden jedoch entlang des Streichs und in der Tiefe noch nicht weiter untersucht. Oberhalb des Abschnitts aus dem Jahr 2011 besteht eine Ressourcenlücke, die eine Chance für eine Ressourcenerweiterung in einem Gebiet mit bekannter Mineralisierung bietet. Die Antler-Zone wurde zuletzt im Jahr 2016 von einem früheren Betreiber bebohrt. Die Ergebnisse des Programms 2026 sollen in eine künftige aktualisierte Mineralressourcenschätzung einfließen.

„Wir freuen uns sehr darauf, 2026 nach Committee Bay zurückzukehren. Unsere Pläne für dieses Jahr konzentrieren sich auf Gebiete, in denen unserer Ansicht nach weitere Bohrungen die Mineralressource des Projekts erweitern und möglicherweise zusätzliche Unzen bei Antler erschließen könnten, das weniger als 2 km von der Lagerstätte Three Bluffs entfernt liegt“, kommentierte Tim Clark, CEO von Fury. „Das Sommerprogramm spiegelt unseren anhaltenden Fokus auf die Steigerung der Unzenmenge in Committee Bay wider, wodurch durch disziplinierte technische Umsetzung Wert im gesamten Goldportfolio von Fury geschaffen wird.“

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