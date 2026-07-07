Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 07.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -11,95 %
Tagesperformance: -11,95 %
Platz 1
Performance 1M: +0,69 %
Performance 1M: +0,69 %
Jenoptik
Tagesperformance: -11,62 %
Tagesperformance: -11,62 %
Platz 2
Performance 1M: -9,76 %
Performance 1M: -9,76 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -10,72 %
Tagesperformance: -10,72 %
Platz 3
Performance 1M: +4,57 %
Performance 1M: +4,57 %
AIXTRON
Tagesperformance: -10,21 %
Tagesperformance: -10,21 %
Platz 4
Performance 1M: -4,29 %
Performance 1M: -4,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Im wallstreetONLINE-Forum zu Aixtron zeigt sich gemischtes Sentiment: Kurzfristig dominiert Skepsis wegen Kursrücksetzers und Abwärtspotenzial. Langfristig besteht Potenzial durch GaN/SiC, KI-Investitionen und positives Fundament (Samsung, Kundenbeziehungen, Patentgewinn). Analysten-Ansichten gehen auseinander; Einstiegsstrategien variieren. Kurzfristig belasten, mittel- bis langfristig uneinheitlich.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -8,22 %
Tagesperformance: -8,22 %
Platz 5
Performance 1M: -5,18 %
Performance 1M: -5,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetONLINE zeigt gemischtes Sentiment zu Infineon: Kursziele positiv (HSBC 108 EUR; BERENBERG 100 EUR, beide Buy) vs negativ (CHAECKA 41,28 EUR Sell). Fundamentale Impulse: Patentgewinn gegen Innoscience; Übernahme des ams OSRAM-Sensorportfolios; Dresden-Mega-Fabrik eröffnet; IR-Auszeichnungen stärken. Technisch: Topbildungs-Diskussion; US-Chip-Sektor schwankt. 14-Tage-Entwicklung nicht angegeben.
PVA TePla
Tagesperformance: -6,38 %
Tagesperformance: -6,38 %
Platz 6
Performance 1M: -3,88 %
Performance 1M: -3,88 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -6,33 %
Tagesperformance: -6,33 %
Platz 7
Performance 1M: -0,81 %
Performance 1M: -0,81 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -5,92 %
Tagesperformance: -5,92 %
Platz 8
Performance 1M: +0,66 %
Performance 1M: +0,66 %
Verbio
Tagesperformance: -4,86 %
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 9
Performance 1M: -18,02 %
Performance 1M: -18,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Verbio. Positives Potenzial ergibt sich durch US‑Regulierungen und South Bend, mit Umsatz-/Gewinnszenarien (Umsatz 4–4,5 Mrd. €, EPS 3,80–4,60). Unsicherheit besteht wegen künftiger E10/E5-Regeln in DE/EU und monetärer Wirkungen; Pollert-/Poolverträge könnten die Bewertung beeinflussen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht genannt.
Ottobock
Tagesperformance: -4,14 %
Tagesperformance: -4,14 %
Platz 10
Performance 1M: -0,37 %
Performance 1M: -0,37 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -3,90 %
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 11
Performance 1M: +3,48 %
Performance 1M: +3,48 %
Nordex
Tagesperformance: -3,46 %
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 12
Performance 1M: +8,22 %
Performance 1M: +8,22 %
SAP
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 13
Performance 1M: -12,05 %
Performance 1M: -12,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu SAP. Fundamentale Perspektiven bleiben robust: ERP‑Burggraben, Cloud‑Transformation, steigende Cloud-Umsätze und Margen. KI wird als Ergänzung gesehen, nicht Ersatz; Monetisierung von KI und Ausblick sind entscheidend. Risiko: KI-Narrativ könnte kurzfristig Kursbewegungen treiben; der 23. Juli bleibt ein wichtiger Katalysator. 14‑Tage-Veränderung ist nicht angegeben.
freenet
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 14
Performance 1M: -6,40 %
Performance 1M: -6,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu freenet
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu SAP. Fundamentale Perspektiven bleiben robust: ERP‑Burggraben, Cloud‑Transformation, steigende Cloud-Umsätze und Margen. KI wird als Ergänzung gesehen, nicht Ersatz; Monetisierung von KI und Ausblick sind entscheidend. Risiko: KI-Narrativ könnte kurzfristig Kursbewegungen treiben; der 23. Juli bleibt ein wichtiger Katalysator. 14‑Tage-Veränderung ist nicht angegeben.
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte