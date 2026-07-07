Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 07.07.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Infineon Technologies
Tagesperformance: -8,14 %
Tagesperformance: -8,14 %
Platz 1
Performance 1M: -5,18 %
Performance 1M: -5,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetONLINE zeigt gemischtes Sentiment zu Infineon: Kursziele positiv (HSBC 108 EUR; BERENBERG 100 EUR, beide Buy) vs negativ (CHAECKA 41,28 EUR Sell). Fundamentale Impulse: Patentgewinn gegen Innoscience; Übernahme des ams OSRAM-Sensorportfolios; Dresden-Mega-Fabrik eröffnet; IR-Auszeichnungen stärken. Technisch: Topbildungs-Diskussion; US-Chip-Sektor schwankt. 14-Tage-Entwicklung nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: -7,24 %
Tagesperformance: -7,24 %
Platz 2
Performance 1M: +7,42 %
Performance 1M: +7,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Siemens Energy: RBC hebt/Outperform-Aufträge stimmen positiv, Barclays stuft ab (negativ). Einige rechnen mit Seitwärts bis Anfang August; andere hoffen auf starke Zahlen. In den letzten 14 Tagen wird der Kurs als volatil beschrieben, teils ca. 6% Verlust. Fundamentale Impulse bleiben vorhanden, doch Analysten-Bewertungen dominieren die Bewegung.
ASML Holding
Tagesperformance: -5,68 %
Tagesperformance: -5,68 %
Platz 3
Performance 1M: +11,71 %
Performance 1M: +11,71 %
Schneider Electric
Tagesperformance: -4,60 %
Tagesperformance: -4,60 %
Platz 4
Performance 1M: +5,31 %
Performance 1M: +5,31 %
Siemens
Tagesperformance: -4,49 %
Tagesperformance: -4,49 %
Platz 5
Performance 1M: +6,43 %
Performance 1M: +6,43 %
Iberdrola
Tagesperformance: -3,86 %
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 6
Performance 1M: +4,95 %
Performance 1M: +4,95 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: +3,29 %
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 7
Performance 1M: -8,80 %
Performance 1M: -8,80 %
SAFRAN
Tagesperformance: -3,24 %
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 8
Performance 1M: +20,84 %
Performance 1M: +20,84 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Tagesperformance: +3,09 %
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 9
Performance 1M: -0,74 %
Performance 1M: -0,74 %
DANONE
Tagesperformance: +3,00 %
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 10
Performance 1M: +16,23 %
Performance 1M: +16,23 %
L'Oreal
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 11
Performance 1M: +1,40 %
Performance 1M: +1,40 %
Anheuser-Busch InBev
Tagesperformance: +2,92 %
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 12
Performance 1M: +2,00 %
Performance 1M: +2,00 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +2,79 %
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 13
Performance 1M: -4,15 %
Performance 1M: -4,15 %
SAP
Tagesperformance: +2,51 %
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 14
Performance 1M: -12,05 %
Performance 1M: -12,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu SAP. Fundamentale Perspektiven bleiben robust: ERP‑Burggraben, Cloud‑Transformation, steigende Cloud-Umsätze und Margen. KI wird als Ergänzung gesehen, nicht Ersatz; Monetisierung von KI und Ausblick sind entscheidend. Risiko: KI-Narrativ könnte kurzfristig Kursbewegungen treiben; der 23. Juli bleibt ein wichtiger Katalysator. 14‑Tage-Veränderung ist nicht angegeben.
Airbus
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 15
Performance 1M: +19,51 %
Performance 1M: +19,51 %
Vinci
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 16
Performance 1M: +2,27 %
Performance 1M: +2,27 %
Münchener Rück
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 17
Performance 1M: +13,44 %
Performance 1M: +13,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment zu Münchener Rück: Fundamentale Signale bleiben positiv (eEPS2026 > 50€; Bewertung historisch niedrig). Technisch gab es eine Kurslücke nach oben, gefolgt von einem bearischen Engulfing; weitere Beobachtung der Trendentwicklung. Juli-Erneuerungen dürften Prämien belasten, Retrozession-Kürzung stärkt Umsatz, erhöht aber das Schadenrisiko. Insgesamt leicht optimistisch; 14‑tägige Veränderung nicht konkret angegeben.
TotalEnergies
Tagesperformance: +2,05 %
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 18
Performance 1M: -13,21 %
Performance 1M: -13,21 %
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